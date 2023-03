"Pericoloso e senza remore". Così ha agito lo scafista minorenne

La pericolosità e l'assenza di remore sono tra i principali tratti che avrebbero caratterizzato l'operato del ragazzo pakistano arrestato con l'accusa di essere tra gli scafisti dell'imbarcazione naufragata domenica a Crotone. Il gip del Tribunale dei minori di Catanzaro ha convalidato il fermo del 17enne, che avrebbe fatto parte dell'organizzazione del viaggio " concentrando i migranti presso una safe house in Istanbul ".

Chi è lo scafista paksitano

La gip dei minori di Catanzaro, nell'ordinanza di custodia cautelare visionata dall'Adnkronos, ha scritto che il giovane sarebbe " aduso alla gestione dei percorsi migratori ". Il che sarebbe desumibile " dal ruolo assunto sin da prima dell'arrivo sulla costa turca ". Nello specifico viene posta l'attenzione sulle " allarmanti modalità di commissione del delitto ". Ma il ragionamento non si limita esclusivamente alla tragedia che ha coinvolto i migranti.

Infatti allo stesso tempo si parla della " inquietante disinvoltura " con la quale il 17enne avrebbe affrontato il viaggio nel corso della traversata, " la dimestichezza manifestata nella gestione del viaggio quale dato segnaletico della consuetudine con il mondo del crimine connesso ai percorsi migratori ". Tutto questo farebbe parte di una serie di " elementi sintomatici " che hanno connotato " una personalità altamente pericolosa e priva di remore ".

Dunque - mettendo una dietro l'altra tutte le considerazioni del caso - nel loro insieme hanno finito per individuare " un elevatissimo rischio, più che mai impellente e attuale, di recidivanza delittuosa in termini di preoccupante progressione criminosa ". In sostanza ci sarebbe il pericolo di recidivanza a carico del minorenne, che avrebbe avuto un ruolo non indifferente prima come organizzatore del viaggio e poi durante la navigazione.

Il viaggio per l'Italia

L'Ansa scrive che per il ragazzo è stata disposta la detenzione in un istituto di pena minorile. Il 17enne avrebbe anche fatto parte del successivo trasferimento dei migranti sulla costa turca, a bordo di camion, e del " loro imbarco dapprima sul natante Luxury 2 a seguito di trasbordo per un guasto del primo, su altra imbarcazione del tipo caicco, in legno ". Non solo: si sarebbe occupato pure della gestione dell'ordine " sul natante tramite controllo dei movimenti dei migranti, tutti stipati in stiva ".