"11.500 migranti in una settimana": così è esplosa la rabbia a Lampedusa

Per capire la portata del fenomeno migratorio che sta colpendo l'Italia e, nello specifico, Lampedusa, bastano pochi numeri: nella settimana dall'11 settembre a questa mattina sono sbarcati complessivi 11.560 migranti. L'isola conta circa 5mila residenti, e in diversi frangenti nell'hotspot di contrada Imbriacola ci sono stati più stranieri che lampedusani. Nel dettaglio, l'11 settembre sono arrivati 1.997 migranti, il 12 settembre 4.829, il 13 settembre 2.172 persone, il 14 settembre 854, il giorno dopo 527, per arrivare ai 1.037 di ieri. In quella stessa settimana, sono state compiute operazioni di trasferimento di 9.752 migranti con 23 vettori diversi.

Attualmente, nell'hotspot sono presenti 2.120 migranti. Per oggi sono previsti i trasferimenti per 890 persone ma dalla mezzanotte sono già oltre 400 i migranti sbarcati sull'isola e sono state segnalate decine di imbarcazioni nel Mediterraneo. Nei giorni scorsi, i numeri degli sbarchi a Lampedusa sono stati rallentati solo dalla presenza delle navi militari nel perimetro meridionale delle acque territoriali italiane. Hanno lavorato come filtri, raccogliendo a bordo i migranti per portarli poi in porti diversi da quello isolano e permettere una gestione più facile dei flussi. Ma la situazione resta comunque esplosiva. L'Italia da sola non può far fronte a una così elevata pressione migratoria, il nostro Paese non è in grado di sopportare "folate" da oltre 5mila migranti ogni giorno: il rischio è che il sistema di accoglienza collassi e che esploda la bomba sociale.

Nel frattempo oggi il questore di Agrigento ha incontrato una delegazione di lampedusani, che da giorni stanno manifestando il loro disappunto per l'enorme flusso di migranti irregolari che stanno arrivando sull'isola. Le immagini che sono rimbalzate sul web dei balli con gli stranieri non sono piaciute nemmeno ai residenti, davvero pochi in quell'occasione. Per la maggior parte si trattava di turisti e di personale di volontariato, ma il messaggio che è passato è stato deleterio per l'isola. Ora, gli abitanti di Lampedusa non vogliono più alcun migrante: chiedono che l'isola venga bypassata e che vengano poste delle navi militari a protezione, che carichino direttamente gli occupanti dei barconi e li distribuiscano altrove, senza passare da Lampedusa.