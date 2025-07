Più autovelox e tutor fissi: il piano di Gualtieri per fare cassa con i cittadini romani

Le città governate dalla sinistra sono quelle con gli introiti per le multe più alti d’Italia, questo è un dato di fatto. Solo nel 2024, nelle casse dell’amministrazione di Roma sono entrati 145,8 milioni di euro. Ma non è tutto, perché lo strombazzato “Piano Marshall per la sicurezza stradale” della giunta guidata da Roberto Gualtieri rischia di costare caro – da ogni punto di vista – ai cittadini.

Dopo le vacanze estive, i romani troveranno una città con sempre più zone a 30 all’ora e soprattutto più autovelox e, da settembre, più telecamere per controllare chi passa con il semaforo rosso. Un progetto per fronteggiare “l’emergenza in materia di sicurezza stradale”, secondo l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, ma che di fatto consentirà a Gualtieri di fare cassa con gli automobilisti.

Come confermato dall’assessore all’Adnkronos, l’amministrazione sta lavorando a un programma con l’obiettivo di arrivare a mille strade locali e alcune aree urbanisticamente omogenee coperte dal limite dei 30 chilometri orari. Riflettori accesi anche sui nuovi strumenti di controllo, con autovelox, tutor fissi e velox mobili sulle strade principali.

E ancora, Patané ha ricordato che "sia le zone a 30 all'ora che i sistemi di controllo sono aspetti della sicurezza stradale legati alla velocità, ma stiamo lavorando anche ad altro, tenuto conto delle aggravanti previste dal nuovo Codice della Strada, come quella legata al passaggio con il rosso". Nella Capitale sono già stati montati 11 Vista Red su altrettanti semafori, ma l’obiettivo è posizionare telecamere anche in altri 15 incroci, controllando altre 38 piste.

“I lavori sono già iniziati e da novembre i Vista Red inizieranno a sanzionare” ha rimarcato.

Insomma, la sinistra si conferma regina delle multe a carico degli automobilisti per violazioni delle norme del Codice della strada e per i cittadini romani evitare sanzioni sarà sempre più simile a Squid Game.