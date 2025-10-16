Roma, la banda degli orologi deruba il produttore Pietro Valsecchi: preso orologio da 92mila

Nuovo colpo della banda degli orologi di lusso nella Capitale. Stavolta a farne le spese è stato Pietro Valsecchi, celebre produttore televisivo e cinematografico, noto per aver lanciato la carriera di Checco Zalone. L’uomo è stato aggredito e rapinato martedì mattina a Piazza del Popolo, mentre passeggiava nel centro storico.

L’obiettivo dei ladri: un Patek Philippe Aquanaut, orologio di altissimo valore stimato intorno ai 92mila euro, che Valsecchi portava al polso. L'agguato, rapido e violento, è avvenuto in pieno giorno e a pochi passi da una delle zone più sorvegliate della città.

L’agguato in centro: colpito alle spalle e derubato

Erano quasi le 12:30 quando Valsecchi, 72 anni, stava camminando tra via dell’Oca e via Principessa Clotilde. Un motorino grigio con due uomini a bordo si è avvicinato. In un attimo, il passeggero ha colpito il produttore alle spalle e gli ha strappato con forza l’orologio. Il gesto è stato così violento da causargli una ferita al polso.

Sotto shock e dolorante, Valsecchi ha immediatamente chiamato il 112, fornendo una descrizione sommaria dei malviventi: lo scooter era grigio, ma non è riuscito a vedere la targa né i volti dei due rapinatori, nascosti sotto i caschi.

Indagini in corso: si cerca la “banda degli orologi”

La Polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza della zona, sperando che qualche fotogramma possa fornire elementi utili per identificare i ladri. Non si esclude che il mezzo usato per la rapina possa essere rubato, una prassi ormai consolidata in questo tipo di crimini.

Secondo gli investigatori, l’aggressione porta la firma della cosiddetta “banda degli orologi”, un gruppo specializzato che da oltre un anno prende di mira vip, imprenditori e cittadini benestanti. La dinamica è quasi sempre la stessa: il bersaglio viene individuato, seguito e aggredito in pochi secondi. La vittima non ha il tempo di reagire.

Una lunga lista di vip colpiti

Valsecchi è solo l’ultima vittima illustre. Prima di lui, anche Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, era stata derubata in auto in via della Farnesina.

Gli orologi più ambiti sono Rolex, Patek Philippe, Cartier, veri e propriche, per la criminalità organizzata, rappresentano una valuta alternativa e facilmente scambiabile nel mercato nero. Ma non solo celebrità: negli ultimi mesi sono stati segnalati numerosi furti simili anche ai danni di persone comuni, soprattutto tra il centro e il nord di Roma.