Pisa, spari contro l'abitazione della famiglia del deputato della Lega Ziello: indaga la polizia

A Pisa sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco verso l'abitazione della famiglia del deputato della Lega Edoardo Ziello, danneggiando i cavi elettrici e lasciando la casa senza corrente in quello che appare un atto intimidatorio. A denunciare l'accaduto è stato lo stesso parlamentare del Carroccio, in una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook. "Qualcuno ha deciso che la mia famiglia non dovesse più avere l’elettricità a casa attraverso la manomissione dei cavi della fornitura energetica con l’impiego di uno o più colpi di arma da fuoco - ha scritto - secondo quanto mi è stato riferito dai tecnici che hanno prontamente ripristinato l’infrastruttura dopo diverse ore di sospensione". A seguito dell'accaduto, Ziello ha fatto sapere di aver sporto denuncia: la polizia giudiziaria sta a quanto pare indagando per fare luce sulla vicenda, con l'obiettivo di individuare i responsabili del gesto.

"Ho da poco sporto denuncia presso la questura di Pisa per quanto accaduto. Non drammatizzo mai certe situazioni come quando sono stato travolto da insulti e minacce per le mie posizioni a favore della polizia o contro le proteste "Propal", ma in questo caso ho dovuto farlo. Sono estremamente rammaricato per aver dovuto appesantire il prezioso lavoro delle forze dell’ordine con un mio esposto, ma ho pensato che fosse dovuto non tanto per il sottoscritto, ma per i miei cari e chi abita accanto a me - ha aggiunto - mi auguro che sia stato soltanto il gesto sconsiderato di qualche folle come ho dichiarato agli agenti. Ma è grave che sia stato tranciato un cavo elettrico su un traliccio, sicuramente non con delle cesoie, con un’arma da fuoco nel bel mezzo di un caseggiato. Ringrazio tutti quegli esponenti politici e della società civile che mi hanno contattato per esprimermi il proprio conforto come il generale Roberto Vannacci. Io vado avanti: sempre".

I cavi danneggiati

Numerose infatti le manifestazioni di solidarietà pervenute al deputato della Lega dopo l'episodio. Solidarietà bipartisan, come nel caso del messaggio pubblicato dalla "dem" Alessandra Nardini, assessore regionale della giunta Pd del governatore della Toscana Eugenio Giani. "Desidero esprimere la mia solidarietà al deputato Edoardo Ziello per il grave atto intimidatorio di cui è stato vittima - ha scritto - aprire il fuoco contro un’abitazione, colpendo persino i cavi elettrici, non è solo un gesto vile e pericoloso, ma rappresenta un segnale profondamente inquietante del clima che si sta respirando nel nostro Paese. Negli ultimi tempi assistiamo a un’escalation di linguaggi e comportamenti che alimentano divisioni, rancori e contrapposizioni. Io e Ziello siamo politicamente agli antipodi e spesso ci siamo duramente scontrati, ma l'avversario politico non deve mai diventare nemico"

Solidarietà anche da parte di Forza Italia, tramite la deputata Erica Mazzetti. "Solidarietà al collega Edoardo Ziello e alla sua famiglia, vittima di quella che, a tutti gli effetti, è un'aggressione - il suo messaggio - in Toscana viviamo un clima sempre più irrespirabile, tra occupazioni di immobili e intimidazioni di vario genere, solo per diversità di opinioni e vedute. Oggi i violenti hanno compito un ulteriore salto di categoria con gli spari alla casa dei genitori di Ziello. È il momento di agire, perché in una regione che si considera evoluta, civile, democratica non possono succedere fatti para-mafiosi simili"