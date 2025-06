"Un plauso ai Servitori dello Stato"

In un Paese che troppo spesso dimentica chi ogni giorno lo difende davvero, è doveroso rivolgere, soprattutto in determinate situazioni di cronaca, un pensiero profondo e riconoscente a tutte le Forze dell’Ordine: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, a tutta la magistratura e a tutti coloro che, quotidianamente, nel silenzio generale e con onore, servono onestamente lo Stato.

Donne e uomini che affrontano rischi reali, che operano in condizioni spesso difficili, per non dire impossibili, con stipendi non commisurati alle responsabilità che hanno e senza tutele adeguate, eppure continuano a garantire la nostra sicurezza, legalità e giustizia con dedizione quotidiana allo Stato. E che fedelmente tutti i giorni servono con sacrificio e spirito di abnegazione il nostro Paese.

Il loro servizio è un atto d’amore verso l’Italia. E il minimo che possiamo fare noi cittadini è onorare il loro impegno tutti i giorni dell’anno. A loro deve andare sempre il nostro plauso, il nostro rispetto e la nostra più sincera vicinanza e soprattutto il nostro più profondo affetto.

E allora, quotidianamente, mentre la crisi ci attanaglia e ci stringe senza tregua, respiriamo e dedichiamo un pensiero a chi quotidianamente è al fronte, a chi tutti i giorni vive in trincea confrontandosi con il degrado, la malavita, la microcriminalità e il malaffare che purtroppo nel nostro Paese non si placa.

Lavorando per rendere il nostro futuro un posto e un Paese migliore. Questo messaggio deve arrivare, sopratutto, ai più giovani. Giovani che devono imparare il rispetto, il valore, l'armonia e la gioia di essere ligi alla legge e alle regole. Ai giovani che debbono essere vicini ai Magistrati, ai Carabinieri, ai Poliziotti, ai Finanzieri e a tutti coloro che con onore e dignità indossano un divisa. Donne e uomini unici con una natura dedita all'immolazione lunga tutta una vita.

Avete gli occhi rivolti verso la nostra storia, decisi a scacciare la paura del domani scegliendo di lottare e di non chinare mai la testa. Per questo la mia più sincera vicinanza e il mio più onesto augurio di buon lavoro vanno a voi, alla divisa che con onore indossate e alle vostre famiglie. Un pensiero doveroso vola ai vostri figli, alle mogli, ma anche ai mariti capaci di accompagnarvi in questo meraviglioso tragitto.

A loro voglio dire, che dovete essere onorati ed orgogliosi tutti i giorni di avere al vostro fianco chi indossa, sul proprio petto, un pezzo del nostro Stato. Quello più alto, quello più sincero, quello più puro e quello che ci rende orgogliosi di essere italiani. Siete l'onore del nostro Paese. Sappiate che milioni di italiani sono sempre al vostro fianco, vi stimano provando un sentimento profondo di sincera amicizia e un sentito puro di rispetto per quello che fate e per quello che siete. Voi rappresentate l'esempio tra gli esempi.

Fate che, anche nei momenti più difficili, che il quotidiano del vostro lavoro alle volte vi farà vivere venga trasformato in ancora più voglia di andare avanti con con sempre più coraggio e tenacia. Che sia da stimolo e vi doni ancora di più quella passione per servire il nostro meraviglioso Stato. Abbiate sempre di più la voglia di sostenere stando sempre di più al fianco dei cittadini piu deboli e bisognosi.

Perché è sopratutto per loro che la vostra meravigliosa missione farà la differenza. Io provo un profondo sentimento di amicizia e di rispetto per quello che fate e per quello che siete. Voi rappresentate l'esempio tra gli esempi. Grazie.