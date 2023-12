“Pnrr bloccato. Pagherete voi”. Il preside minaccia i genitori per l’occupazione del liceo

Sì avvicinano le feste e, puntuali come il Natale arrivano le occupazioni delle scuole superiori. Esistono da sempre ma rispetto alle ragioni per le quali sono nate, oggi sono diventate semplicemente una ragione per non fare lezione e allungare le vacanze. Ma oltre a questo ora gli studenti sembrano fare a gara a chi crea maggiori disordini all'interno degli edifici, magari per qualche assurda sfida social o, semplicemente, perché si è persa la cultura del rispetto. Tuttavia, i presidi ora hanno detto basta, perché il ripristino di aule, arredi e strumentazioni ha un costo, che le scuole non possono sostenere a oltranza. Quindi, in diversi istituti, sono arrivate comunicazioni alle famiglie in merito all'ipotesi di addebitare a loro tutti i costi necessari per permettere alle scuole di tornare pienamente operative dopo le occupazioni, e non solo.

È il caso del liceo Mamiani di Roma, per esempio, uno dei più noti e rinomati della Capitale, frequentato da quella che viene definita come la "Roma bene". A causa dell'occupazione dell'istituto, infatti, sono state fermate tutte le operazioni di amministrazione e segreteria, compresa " la rendicontazione su piattaforma del ministero dell'Istruzione dei fondi Pnnr e Pon ". Un passaggio fondamentale per ricevere, nel caso specifico, oltre 60mila euro di fondi. Se il liceo non riuscirà a rispettare la scadenza improrogabile, ha spiegato la dirigente Tiziana Sallusti, la scuola non avrà quei soldi provenienti dalle casse pubbliche. Ma quei fondi sono fondamentali per la scuola e quindi saranno i genitori a versarli: questo l'avviso, tra il serio e il provocatorio, da parte della dirigente scolastica. " La protratta occupazione sta facendo danni importanti non solo ai ragazzi con molti giorni di lezione persi, quanto anche all'ufficio di segreteria che non più svolgere il proprio lavoro amministrativo contabile ", ha detto ancora Sallusti.