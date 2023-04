Ponti del 25 aprile e del 1 maggio: il traffico da bollino rosso

Saranno circa 12 milioni, secondo una stima effettuata da Federalberghi, gli italiani a mettersi in viaggio in vista del lungo ponte che si concluderà con la festa della Liberazione del prossimo martedì 25 aprile: tante scuole e uffici, infatti, rimarranno chiusi anche lunedì 24. La situazione della viabilità sarà particolarmente delicata in quei giorni, ma non solo, dato che all'orizzonte c'è anche il ponte del 1° maggio: quest'anno, infatti, la festa del lavoro, cadrà di lunedì.

Con l'obiettivo di fornire agli automobilisti italiani un piccolo vademecum sui momenti migliori per mettersi in viaggio, Autostrade per l'Italia ha creato uno schema con le previsioni di traffico fino al prossimo 2 maggio.

Ponte del 25

Presumibilmente le partenze per il ponte della festa della Liberazione saranno più scaglionate, con un deciso incremento del traffico a partire da venerdì 21 aprile. Per quanto concerne il rientro, invece, è più probabile che la situazione possa diventare critica nel pomeriggio del 25. Atteso un aumento del traffico in uscita dalle grandi città verso Sud (dalla A1 Milano-Napoli e dalla A14 Bologna-Taranto), ma anche in direzione della costa ligure.

Lungo le principali direttrici da Nord a Sud, quantomeno per ora, si prevede il bollino rosso per il pomeriggio di oggi, venerdì 21 aprile, e per la mattinata di domani, sabato 22 aprile. Per quanto concerne, invece, il percorso inverso, lungo le principali arterie la situazione potrebbe diventare critica nel pomeriggio di domenica 23 e , soprattutto, di martedì 25 aprile.

Ponte del 1° maggio

Il secondo ponte dovrebbe aprirsi con una condizione di traffico in aumento (e bollino rosso) lungo la direttrice Nord-Sud a partire dalle prime ore del pomeriggio di venerdì 28 aprile e nella mattinata di sabato 29. Una situazione critica in occasione del rientro, da Sud a Nord verso le grandi città, è invece attesa domenica 30 e lunedì 1° maggio, dal primo pomeriggio fino alla sera.

Cantieri fermi

Per impedire che la situazione possa ulteriormente aggravarsi, Autostrade per l'Italia ha programmato un piano di interruzione dell'attività di circa 150 cantieri di ammodernamento presenti lungo i principali tratti autostradali, dalla rete ligure fino alla dorsale adriatica. Un'interruzione prevista fino alla sera del 2 maggio. Resteranno operativi esclusivamente i cantieri inamovibili e quelli collocati in zone nelle quali non si prevede traffico da bollino rosso.

Stop ai mezzi pesanti

Per agevolare la circolazione durante le festività, inoltre, è stata determinata anche la sospensione della circolazione per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate: in questo caso le limitazioni saranno operative dalle 9 alle 22 delle giornate di domenica 23 aprile, martedì 25 aprile, domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio.