Precipita elicottero nella tenuta Rovagnati: tra i morti uno dei titolari

Un elicottero è caduto intorno alle 19.20 a Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma. Il bilancio parla di tre persone morte, pare tutti gli occupanti del velivolo che, per ragioni ancora da chiarire, si è schiantato al suolo. Non sono state coinvolte altre persone. L'incidente è avvenuto nei pressi della via Emilia. Stando a quanto si apprende, il velivolo a pale è caduto all'interno della tenuta del castello di Castelguelfo, antico maniero medioevale che appartiene attualmente alla famiglia Rovagnati, erede dei fondatori del salumificio noto nel mondo. La zona era avvolta da una fitta nebbia. Tra le vittime anche Lorenzo Rovagnati, erede dell'impero dei salumi.

Pare che l'elicottero stesse tentando l'avvicinamento all'eliporto della tenuta. Sono in corso verifiche su un eventuale piano di volo e sulle informazioni date dal velivolo.

Secondo quanto è emerso, Rovagnati era solito raggiungere il Castello di Castelguelfo quasi tutti i mercoledì, partendo in elicottero dalla sua abitazione situata nel milanese e atterrando nei pressi della struttura in provincia di Parma. A bordo, oltre a Rovagnati e al, c'era anche una

