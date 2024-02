"Hanno ocratossina A". Non consumate questi fichi secchi, il richiamo del ministero

Il ministero della Salute ha emesso, nelle ultime ore, un avviso per "rischio chimico" su alcuni lotti di Fichi secchi al rum - Fichi mandorlati infornati a marchio M.Greco srl. Nel documento pubblicato sul proprio sito web ecco tutte le avvertenze che i consumatori devono conoscere per non consumare i prodotti in questione e restituirli al punto vendita.

Le informazioni sui lotti

Nel dettaglio, i lotti contaminati sono i seguenti: 11/0510, 11/0112, 11/0212, 11/0411, 11/0210, 11/0311, 11/0111S e 1/0211S. La descrizione peso/volume dell'unità di vendita riguarda le confezioni da 200 e 250 grammi con data di scadenza o termine minimo di conservazione indicata nel 30/6/2024. Il nome o ragione sociale dell'Osa a nome del quale il prodotto è in commercio è M. Greco srl - Azienda Dolciaria Fornelli del Cilento e la sede dello stabilimento si trova in località Montecorice, provincia di Salerno. Ma qual è il motivo del richiamo da parte del ministero? La presenza di Ocratossina A a causa della quale, sulle avvertenze, il ministero della Salute sottolinea che " I sig. clienti che avessero acquistato uno dei numeri di lotto su indicati di non consumarlo e di riconsegnarlo alla nostra ditta o al fornitore ".

Cos'è l'ocratossina A

Come spiega in un documento l'Efsa, ossia l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'ocratossina A è una micotossina prodotta naturalmente da alcune muffe, " che può essere presente in una serie di alimenti tra cui cereali, carne conservata, frutta fresca e secca, e formaggi" . Nel dettaglio, le Ocratossine si dividono in due gruppi principali, A e B ma la presenza di queste sostanze negli alimenti, se vengono superati i limiti consentiti per legge delineati dagli esperti, può avere importanti e pericolosi effetti sulla salute dell'organismo umano ma anche in quella degli animali. " Da semplici disturbi gastrointestinali a patologie più gravi, tra cui cancro e immunodeficienza. L'esposizione alle micotossine avviene attraverso il consumo di alimenti contaminati o di carne di animali nutriti con mangimi contaminati", spiegano gli esperti di Lab New Eco.