Primo sciopero dell'anno, ma niente disagi a Roma e Milano

-Articolo in aggiornamento-

Il secondo venerdì del 2025 coincide con il primo sciopero nazionale del nuovo anno: a esserne interessati non è soltanto il trasporto pubblico locale ma anche treni e aerei con i conseguenti disagi per chi dovrà muoversi e viaggiare.

La situazione nelle grandi città

Nel settore ferroviario si fermerà il personale che si occupa della manutenzione delle intrastrutture di Rfi e durerà 24 ore: Fs ha spiegato che Trenitalia non sarà interessata dall'agitazione sindacale. Non andrà meglio nelle città con quattro ore di stop al trasporto pubblico locale anche se a Milano l'Atm ha fatto sapere che la circolazione dei mezzi pubblici è " regolare su tutte le linee " nonostante lo sciopero generale indetto dal sindacato Faisa Confail che è iniziato alle 8.45 e durerà 12.45. " Le metro restano aperte e tram, bus e filobus sono in servizio ", sottolinea l'azienda.

Situazione simile a Bologna dove gli autobus cittadini sono regolarmente in servizio dal momento che non c'è statala proclamazione di sciopero per la società del trasporto pubblico locale. Discorso diverso per le ferrovie con quattro ore di stop che interessa il personale delle imprese che hanno a che fare con il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri. Per quanto riguarda la situazione a Roma tutto è anticipato di 15 minuti (8.30-12.30) anche se, pure nella Capitale, secondo quanto reso noto dall'Atac le metro sono aperte così come la ferro-tramvia Termini-Centocelle. Riduzioni sui servizi saranno possibili specialmente su autobus e tram. A Napoli, invece, il trasporto pubblico si bloccherà dalle ore 11 alle 15 mentre i mezzi Eav che collegano il capoluogo partenopeo con la provincia si fermeranno dalle 19.32 alle 23.32.

La situazione negli aeroporti

I disagi per la giornata odierna, venerdì 10 gennaio, riguardano anche alcuni aeroporti: nel dettaglio è stato indetto uno sciopero dei lavoratori di Airport Handling di Milano Linate e Milano Malpensa così come quelli di Aviation Services all'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Le motivazioni dello sciopero

Confail-Faisa, che si occupa del trasporto locale, si ferma per quattro ore denunciando " la grave situazione economica e contrattuale in cui versano migliaia di professionisti del comparto ".

stipendi bassi e inadeguati rispetto all'aumento del costo della vita

La sigla sindacale fa sapere che l'ultimo accordo sottoscritto da alcune organizzazioni sindacali "". Tra le altre motivazioni sono stati menzionati "".