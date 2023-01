"Mega eredità alla parrocchia". Ma il priore sottrae i soldi destinati ai poveri

Un'anziana nobildonna lascia alla parocchia di San Pietro a Modena un'eredità destinata alla chiesa e alla beneficienza per i poveri. Ma oggi, dopo cinquant'anni, gli stessi beni sono al centro di un'inchiesta della guardia di finanza che vede indagato il propre dei Benedettini Stefano De Pascalis e altre quattro persone, per via di alcune operazioni bancarie sospette.

L'udienza in tribunale è già fissata e il pm ha chiesto il rinvio a giudizio. Le accuse nei loro confronti sono riciclaggio, autoriciclaggio e appropriazione indebita. Tra i professionisti - almeno un avvocato e un ex notaio -due sono residenti a Ravenna e uno a Bologna. In più, uno di loro sarebbe titolare di una società che ha sede a Londra.

Cosa è successo

Sono gli anni '70 quando un'anziana nobildonna decide di lasciare in eredità alla parrocchia due terreni. Nel testamento specifica chiaramente che dei beni ne può usufruire solo la parrocchia e non i benedettini che vi risiedono. Il denaro guadagnato sarebbe dovuto servire per gli acquisti necessari e per la beneficenza ai poveri. All'inizio degli anni '90, però, dopo 20 anni di affitti dei due fondi a beneficio della parrocchia, il Comune espropria i terreni e nelle casse della chiesa arrivano circa 4 milioni di euro. Una cifra che, stando a quanto afferma l'accusa e riporta il Corriere della Sera, avrebbe attirato l'attenzione del religioso, il quale avrebbe dato inizio a una serie di operazioni bancarie sospette.

Il contro