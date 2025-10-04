Propal, vandalizzata la statua di Papa Wojtyla: “Fascista di m…”. Meloni: “Atto indegno”

Prima che partisse il corteo per la Palestina, i carabinieri hanno individuato alcune scritte irrispettose e offensive sulla statua dedicata a Papa Giovanni Paolo II nei pressi della stazione Termini. Soggetti per ora ignoti hanno pasticciato la statua con la scritta "fascista di m…" e il simbolo della falce e martello. I militari hanno attivato le procedure per la rimozione delle scritte ma il gesto resta di enorme gravità simbolica, oltre che materiale. Karol Wojtyla è stato uno degli attori esterni della dissoluzione dell'Urss ed è forse questa la colpa che gli attribuiscono i "pacifisti" nuovi comunisti che guardano alle politiche di Stalin e Lenin con malinconia.

" A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo "fascista di merda" e disegnando una falce e martello. Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore. Un atto indegno commesso da persone obnubilate dall'ideologia, che dimostrano totale ignoranza per la storia e i suoi protagonisti ", ha dichiarato Giorgia Meloni da Assisi, dove sta partecipando alle celebrazioni per il 4 ottobre in onore di San Francesco.

" Non ci sono parole per condannare la profanazione della statua di San Giovanni Paolo II alla stazione Termini di Roma da parte di estremisti di sinistra in occasione dello sciopero e della manifestazione di questi giorni. Basta odio! Basta cattivi maestri ", sono, invece, le parole di Antonio Tajani, ministro degli Esteri. " I manifestanti di Roma hanno imbrattato la statua di Papa Wojtyla, forse perché aveva contribuito al crollo del comunismo. Che vergogna, che miseria. È gente che merita soltanto disprezzo.

Parlano di pace e oltraggiano la figura di un santo come Wojtyla. Queste le conseguenze delle iniziative e del linguaggio di Landini e capetti vari della sinistra", ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia,