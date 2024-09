Pugni e insulti agli agenti, arrestato bengalese irregolare a Como

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuova aggressione agli agenti di polizia per mano di un immigrato irregolare. L'attacco è avvenuto a Como, in centro. L'operazione è iniziata a seguito di un pattugliamento standard sul territorio. I poliziotti sono stati informati da alcuni passanti della presenza di un uomo sospetto che si aggirava tra le auto. Una volta giunti sul posto, gli agenti l'hanno individuato senza alcuna difficoltà e si sono avvicinati a lui per un normale controllo.

Non appena gli agenti si sono avvicinati lo straniero ha avuto una reazione molto scomposta, insultando e dando calci ai poliziotti, e riuscendo a scappare lungo un vialone che conduce lontano dal centro. Per cercare un rifugio, nel tentativo di nascondersi, l'uomo ha provato a entrare in un negozio, dove però è stato raggiunto dai poliziotti. Qui l'uomo ha continuato a mostrarsi aggressivo e gli agenti ci hanno messo un po' prima di riuscire a calmarlo, per poi portarlo in questura e procedere con l'identificazione. È qui che la polizia ha scoperto che si tratta di un 29enne cittadino del Bangladesh, irregolare sul suolo italiano. Lo straniero è stato denunciato per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale ma anche per la violazione della legge sull'immigrazione. Subirà il processo per direttissima e non è escluso che venga condotto in un Cpr per procedere con il rimpatrio nel suo Paese di origine.

Non è la prima volta che a Como si verificano episodi simili. La città, essendo presidio di frontiera prima dell'ingresso in Svizzera, ha un'elevata concentrazione di stranieri che vi stazionano in attesa di trovare il momento propizio per attraversare il confine con il Paese elvetico.

La crisi del 2015 è stata risolta ma la concentrazione di popolazione irregolare è ancora molto elevata. Questo episodio si aggiunge ai tanti che, in tutto il Paese, vedono gli agenti vittima di aggressioni, spesso condotte proprio da soggetti irregolari sul territorio.