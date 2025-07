Pullmino con ragazzi disabili finisce nel torrente: otto feriti

Per cause ancora in corso di accertamento poco dopo le 12.30 un pulmino con a bordo un gruppo di disabili di una comunità di Valdagno è uscito di strada a Recoaro Terme, nel Vicentino, ed è finito nel torrente Agno. Otto i feriti.

Da una prima ricostruzione pare che il conducente abbia perso il controllo del mezzo finendo fuori dalla carreggiata, vicino allo stabilimento dell’Acqua Recoaro. Sul posto sono giunte diverse ambulanze. I feriti sono stati portati in ospedale. Uno versa in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Gli altri feriti, meno gravi, sono stati portati negli ospedali di Santorso, Arzignano e Valdagno.

Sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco giunte da Schio, Arzignano e Vicenza con i soccorritori acquatici che hanno liberato i passeggeri rimasti all'interno del mezzo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia locale e il personale del soccorso alpino. In corso di accertamento le cause dell'incidente.

A bordo del pulmino viaggiavano sei passeggeri con disabilità, un'accompagnatrice e l'autista.