Pulmino per il trasporto dei disabili si ribalta: sei feriti in Abruzzo

Grave incidente nel pomeriggio a L'Aquila, dove un pulmino destinato al trasporto dei disabili, per cause ancora da accertare è finito fuori strada, ribaltandosi in una scarpata. L'incidente è avvenuto nell'Alto Sangro, tra Alfedena e Villa Scontrone. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto ma, all'arrivo dei soccorsi, il mezzo si trovava ribaltato su un fianco in un prato ad alcuni metri di distanza dalla carreggiata. Tutti i passeggeri hanno avuto bisogno di un intervento ospedaliero: a bordo si trovavano sei persone, di cui cinque passeggeri e un conducente.

Vista la zona in cui è avvenuto l'incidente, e vista la particolarità dei passeggeri, è stato necessario far intervenire sul luogo l'eliambulanza. Nessuno sarebbe in pericolo di vita ma un passeggero 60enne si trova al momento ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Sulmona. Tutti gli altri, invece, sono stati trasportati all'ospedale di Castel Di Sangro.

Sul posto sono giunti i carabinieri, oltre ai vigili del fuoco, per risalire alle cause dell'incidente e per capire quale sia stata la reale dinamica. Sarà importante ascoltare anche la testimonianza del conducente del mezzo e dei passeggeri, qualora siano in grado di fornire la loro versione dei fatti.

Non sono al momento stati resi ulteriori dettagli di quanto accaduto: gli investigatori si riservano di procedere nell'indagine nel massimo riserbo, vista anche la delicatezza della situazione.