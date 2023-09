Quasi 7.000 immigrati a Lampedusa: scoppiano le proteste, cordone della polizia per contenerle

Altissima tensione a Lampedusa, dove nelle ultime 48 ore sono sbarcati oltre 7 mila migranti, un record assoluto. Mercoledì pomeriggio, durante la distribuzione dei pasti, il clima è diventato rovente a causa della protesta di alcuni ospiti. Gli agenti della Guardia di Finanza sono riusciti a contenere centinaia di migranti che chiedevano di lasciare il molo. ricorrendo anche ad una carica di alleggerimento sui migranti che tentavano di sfondare il cordone.

Una volta rasserenati gli animi, i migranti si sono seduti per terra senza ulteriori momenti di tensione. Come evidenziato dall'Ansa, la folla al molo Favaloro sosta proprio davanti al cancello che delimita l'area riservata allo sbarco, ormai oltre ogni limite di capienza. Presenti i volontari della Croce Rossa e gli agenti delle forze dell'ordine, impegnati a prendersi cura delle persone arrivate nell'isola siciliana, offrendo loro bottigliette d'acqua o utilizzando nebulizzatori per dare un pò di refrigerio. Altri migranti, invece, hanno optato per un bagno al mare sotto lo sguardo attento della Guardia Costiera che li invita a raggiungere terra.

"Momenti di tensione nell'hotspot di Lampedusa questo pomeriggio provocati da alcuni ospiti durante la distribuzione dei pasti. Gli operatori della Croce Rossa stanno cercando di continuare a fare il loro lavoro anche grazie all'intervento delle forze di polizia" , la nota diramata nel pomeriggio dalla CRI: "Al momento gli ospiti nell'hotspot sono oltre 7mila e si prevede che tra oggi e domani saranno trasferiti in 5mila. Indubbiamente l'alto numero di persone presenti rispetto alla normale capienza sta provocando problemi di gestione anche se provocati da un ristretto numero di persone. Ci auguriamo che quanto prima la situazione torni sotto controllo" .