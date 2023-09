"Sembra un'invasione". Oltre 6mila migranti nell'hotspot di Lampedusa

Mai così tanti migranti sono arrivati a Lampedusa in un solo giorno. Nella giornata di ieri è stata superata la soglia dei 100 sbarchi, esattamente 110, per un totale di oltre 5.000 migranti che hanno messo piede sull'isola. Qualcosa di mai visto, un vero esodo all quale l'Italia è costretta a far fronte completamente da sola. Lampedusa resiste ma è allo stremo delle forze: nell'hotspot ci sono oltre 6mila migranti, altri sono sul molo, nel frattempo le autorità continuano con le identificazioni a ritmo serrato per accelerare i trasferimenti. Ieri sera, la nave Dattilo era operativa davanti all'isola con lo scopo di fare da filtro agli arrivi a Lampedusa e ha preso a bordo oltre 800 migranti che, in questo modo, verranno portati in altri porti per evitare di gravare ulteriormente sull'isola. " Numeri questi che mi portano a pensare a un'invasione più che a un fenomeno migratorio. Mi sento di dire basta ", ha sbottato il vicesindaco di Lampedusa, Attilio Lucia, davanti al fenomeno straordinario.

Abbiamo avuto modo di ottenere un video girato alla partenza da Sfax, in Tunisia, città diventata hub dei lanci di migranti in direzione dell'Italia e di Lampedusa. Si vedono diverse barche che prendono il mare all'alba, con almeno 100 persone in tutto che si apprestano a salirvi sopra per tentare la traversata. Il video dovrebbe risalire a domenica mattina e quei due barconi sono arrivati ieri a Lampedusa. Ma c'è anche un altro video che abbiamo ottenuto ed è quello girato a bordo di un barcone che ieri si trovava in coda davanti al porto dell'isola insieme ad altre barche in attesa di effettuare la discesa a terra.

Quel video lo abbiamo intercettato nei flussi di conversazione ed era probabilmente destinato in origine al trafficante che hanno pagato per poter partire. Annunciano la riuscita della traversata e poi chi riprende inquadra il "capitano", ossia lo scafista materiale di quel convoglio. Si tratta di un migrante al quale viene affidata la guida del barcone, non sotto costrizione come spesso viene specificato da Ong e simili, ma su base volontaria. Per accollarsi il rischio di quel ruolo, anche penale, il capitano viaggia gratis a bordo dei barconi.

Gli sbarchi non si sono mai fermati sull'isola e continuano anche in questo momento. Nella notte, durante una delle tante operazioni, uno dei barconi si è ribaltato a ridosso della banchina e tutti i suoi occupanti sono finiti in mare. Tra loro anche un neonato di 5 mesi, purtroppo morto annegato. Dalla mezzanotte di oggi, intanto, sono stati 29 i barchini arrivati al porto di Lampedusa, qualcuno in autonomia qualcuno scortato dalle motovedette con un totale di 1.290 persone arrivate nell'isola. E durante la giornata se ne prevedono ancora tanti.