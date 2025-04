"Occupata da una donna". Ivano dei Cugini di Campagna vittima dei ladri di case

Ascolta ora 00:00 00:00

Nessuno è immune dai ladri di case, neanche i personaggi noti e nemmeno se hanno avuto gravi problemi di salute. È il caso di Ivano Marchetti, storico membro dei Cugini di Campagna, che si è trovato costretto a rivolgersi alla trasmissione Fuori dal Coro per riavere un'abitazione a lui intestata. Tutto inizia tre anni fa, quando l'artista affitta regolarmente a 350 euro un'abitazione a Torpignattara, zona di Roma, a una famiglia. L'affittuario, originario dell'Iraq, poco dopo torna in vacanza nel proprio Paese per qualche giorno giorno e nel frattempo ha lasciato la casa a una conoscente. Ma, al suo ritorno in Italia, l'affittuario ha trovato un'altra donna mai vista prima.

Qui inizia l'Odissea di Ivano e del suo affittuario. La donna che ha occupato l'abitazione è di origini straniere e non appena ha preso possesso illecitamente della casa ha provveduto a cambiare la serratura. " Lei non ha pagato l'affitto, ormai sono tre anni ", ha detto Ivano ai microfoni di Fuori dal Coro. " Il condomio lo paga il proprietario e anche le bollette devo pagare io: 1000 euro di bolletta ", ha proseguito il cantante. Ivano può considerarsi, in qualche modo, un privilegiato, considerando che fortunatamente ha le sostanze economiche per far fronte a questa ingiustizia. Il che non toglie che l'artista sia giustamente arrabbiato per la situazione, visto che non solo non è in possesso di una sua proprietà ma, addirittura, deve pagarne le spese.

La donna che ha occupato è stata raggiunta dalle telecamere della trasmissione di Mario Giordano e l'inviata ha tentato di parlare con lei, di farla ragionare per capire se potessero esserci margini per convincerla che fosse in torto, in modo tale da farle restituire l'immobile. Ma non l'occupante non ha sentito ragioni. Ha perfino chiamato i carabinieri, che hanno proceduto all'identificazione della troupe di Fuori dal Coro. " Questa è casa mia ", ha detto al microfono della trasmissione, tra la minaccia di rompere la telecamera e un'altra. La donna pretende che il cantante le faccia un contratto e la regolarizzi. Ma Ivano non sembra intenzionato ad accogliere la sua richiesta, soprattutto dopo tutti questi anni di prepotenze, e così ha deciso di adire le vie legali.

C'è già stata una sentenza di un giudice del tribunale di Roma, il quale haall'occupante di lasciare l'immobile e di restituirlo al conduttore titolare e al suo proprietario. Sentenza, ovviamente, disattesa.