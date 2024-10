In avaria i radar di terra, caos negli aeroporti del Nord Italia: cosa sta accadendo

Ascolta ora 00:00 00:00

Pomeriggio di disagi per i passeggeri di molti aerei trovatisi a transitare sui cieli del Nord Italia; un problema tecnico riscontrato ai radar, infatti, sta provocando una serie di difficoltà ai viaggiatori, con ritardi considerevoli e voli cancellati. In molti degli scali interessati le persone sono state già avvertite.

Radar in avaria

A quanto pare, stando a ciò che è stato riferito sino ad ora, i problemi sono riconducibili a un mal funzionamento dei sistemi dell'Enav. Sembra che la situazione stia interessando in particolar modo le aerostazioni del Nord Italia. Molti degli aeroporti, come quello di Milano Linate, hanno avvisato i viaggiatori, informandoli della situazione.

Si tratta, come è stato detto, di un problema di natura tecnica. Ad essere colpiti sono stati gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, oltre ad altre aerostazioni del Nord Italia, come quelle di Varese, Torino, Bergamo e Genova. Sembra sia qualcosa di complesso, dato che è stato detto che i problemi resteranno almeno fino alle ore 20.00 di oggi (domenica 20 ottobre). Si sono registrati ritardi, cancellazioni e dirottamenti, e il timore è che le conseguenze possano ripercuotersi anche sulla giornata di domani. A confemare la situazione è stata l'Eurocontrol, agenzia europea che tutela e controlla ciò che accade nello spazio aereo europeo. "I cieli del centro di controllo d'area di Milano non sono disponibili fino alle 18 tempo coordinato universale (le 20 in Italia) a causa di un'avaria ai radar ", è quanto si legge nel messaggio ufficiale.

Al momento si parla di presunti problemi al software che avrebbero causato il blocco dei sistemi dei radar. Gli aeroporti non sono rimasti del tutto scoperti, dato che in simili circostanze è previsto che si attivi un sistema di riserva in attesa del ripristo di quello principale.

Voli cancellati e ritardi

Nella giornata di oggi, dunque, si sono registrati numerosi disagi. Stando a quanto si apprende, alcuni voli non sono stati fatti neppure partire, mentre altri, decollati dal Sud Italia, sono stati dirottati su Roma.

Non è esclusa neppure la possibilità di cancellazioni.

Secondo le ultime informazioni rilasciate, la ripresa dei movimenti dovrebbe avvenire intorno alle 24.00 di oggi, ma sono previsti problemi anche per la giornata di domani.