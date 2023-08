Raffica di sbarchi a Lampedusa: quasi 1300 migranti arrivati in 24 ore

Dopo giorni di forte maltempo sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa. Nelle ultime 24 sono oltre 1200 i migranti arrivati sull'isola, salpati da Tunisia e Libia. Per la precisione, si tratta di 32 imbarcazioni che trasportavano complessivamente 1275 migranti di sedicente origine del Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Sierra Leone, Nigeria, Senegal, Liberia, Benin, Siria e Gambia. Dichiarano di essere partiti da Kerkenna, Sfax, Gabes e Tebulba in Tunisia e solo una manciata di queste barche ha fatto cenno a Zuwara, in Libia.

Come da prassi, tutti gli sbarcati sono stati condotti nell'hotspot dell'isola dove si è arrivati a superare le 1800 presenze contemporanee. Fin dalla mattina sono stati accelerati i trasferimenti, perché si ipotizzava che la giornata di oggi sarebbe stata molto impegnativa. Quattrocento persone in mattinata sono state fatte salire sul traghetto di linea per Porto Empedocle. Il lavoro di prefettura e polizia è stato incessante negli ultimi giorni, quasi h24, proprio perché con il miglioramento delle condizioni del mare era stata prevista una ripresa poderosa degli sbarchi sull'isola.

L'obiettivo era quello di liberare quanto più possibile la struttura con trasferimenti continui, in modo tale da arrivare ad avere l'hotspot quanto più vuoto possibile per far entrare i nuovi arrivati. Ma davanti a questi numeri risulta molto complicato avere un flusso in uscita maggiore rispetto a quello in entrata, quindi il numero di persone ospitate tende inevitabilmente a salire. Oggi, con i traghetti di linea, fra mattina e sera, sono stati 600 a lasciare l'isola. Ieri, invece, erano state trasferite 1.100 persone.