"Razzismo in Italia". Cosa si nasconde dietro la propaganda nordafricana

Ci sono molti punti ancora oscuri nella propaganda nordafricana contro il nostro Paese. Se da un lato, infatti, i migranti vengono spinti a raggiungere l'Italia con argomenti capaci di far presa sulla loro cultura, l'Italia viene ripetutamente accusata di razzismo. Critiche, anche forti, al nostro Paese arrivano soprattutto dai migranti subsahariani, secondo i quali l'Italia favorirerebbe quelli magrebini, quindi i tunisini e i libici. Le illazioni contro il nostro Paese sono, ovviamente, frutto di costruzioni falsate della realtà per incutere nelle persone l'idea che nel nostro Paese ci sia un sistema di accoglienza che privilegia gli uni piuttosto che gli altri. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, visto e considerato l'incremento dei reati compiuti da stranieri in Italia.

Durante la conduzione del nostro reportage tra le chat e i gruppi di migranti e trafficanti, da qualche tempo ci imbattiamo in messaggi di questo tipo. Lampedusa sembra essere uno dei bersagli preferiti in questa propaganda, che sembra avere l'obiettivo di fomentare gli animi dei migranti contro il nostro Paese prima della loro partenza. Una strategia quasi martellante, che punta a far nascere in loro, solitamente giovani e particolarmente suscettibili, un sentimento di rivalsa e di vendetta, da portare a termine all'arrivo in Italia.

La strategia sembra essere chiara in questo momento: sull'onda di quanto accade in Tunisia, dove i locali sono esausti dalla presenza eccessiva di migranti sahariani, si cerca di aumentare il sentimento avverso nei loro confronti nei subsahariani, convincendoli che in Italia verranno trattati diversamente dai tunisini e dai libici. In questa costruzione di propaganda pericolosa e falsa, i burattinai che muovono i fili della protesta cadono spesso in errori clamorosi, come quello legato al video in allegato a questo articolo, che vede protagonista la motovedetta Cp 278 della Guardia costiera italiana. Nel commentarlo nel contesto propagandistico, infatti, chi lo pubblica scrive: " Ecco un barcone di migranti tunisini che viene fatto passare dalla Guardia costiera tunisina, che va a intercettare un barcone di subsahariani. Questo è normale? ".