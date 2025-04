Re Carlo e le istruzioni per mangiare la Nutella. Il "regalo perfetto" fatto da Giorgia Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

" Quando Pietro Ferrero ha iniziato a produrre nel suo laboratorio la pasta gianduiotto che distribuiva con la sua Topolino, non avrebbe potuto immaginare che sarebbe arrivato il giorno in cui il primo ministro italiano avrebbe regalato un barattolo di Nutella al re d'Inghilterra come io ho fatto la scorsa settimana ".

Il regalo di Giorgia Meloni a Re Carlo

A raccontarlo proprio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla cerimonia dei Premi Leonardo, a Villa Madama, dove poco prima è stato premiato Giovanni Ferrero, presidente esecutivo dell'omonimo gruppo. " È uno dei tanti prodotti iconici che ho regalato ", ha spiegato la premier, raccontando di aver accompagnato il dono al sovrano, incontrato nei giorni scorsi, " con un biglietto di istruzioni per l'uso di quel regalo ".

Le istruzioni per l'uso della Nutella

Nel biglietto, racconta sempre il premier, c'era scritto: " In una domenica di pioggia, - ed in Inghilterra questa non manca - se dovessi essere un pò giù di corda, indossa il tuo miglior pigiama, siediti sul divano, accendi la serie tv che volevi vedere da molto tempo, prendi un cucchiaino e apri questo regalo, ti sentirai meglio ".