"Ribellarsi è giusto. Buon 1312 (Acab)". Così i collettivi inneggiano allo scontro con gli agenti

Da giorni, nelle pagine e nei gruppi degli antagonisti, si fa un gran parlare di eventi e di manifestazioni per il 13 dicembre. Una data come un'altra, se non fosse che si festeggia Santa Lucia, ma non per tutti, perché questo giorno, nella simbologia antagonista, ha un significato ben preciso. 13 dicembre si può scrivere anche 13.12 o, semplicemente, 1312 e questo numero non è a caso ma è una delle forme utilizzate per l'acronimo Acab (all cops are bastard), dove ogni numero corrisponde a una lettera. " Ribellarsi è bello... Ribellarsi è giusto. Buon 1312 ", si legge in uno di questi messaggi, che è stato pubblicato sui profili social dal Ksa di Torino, il collettivo universitario legato a doppio filo con il centro sociale Askatasuna. " Mentre tutti aspettano il Natale, noi vi auguriamo un buon 13/12 ", si legge ancora.

Non è un collettivo come gli altri, perché nelle ultime settimane è stato al centro delle polemiche per essere stato coinvolto nel vergognoso assalto alla redazione de La Stampa a fine novembre. Leggere oggi l'incitamento allo scontro con le forze dell'ordine, come si evince esplicitamente dall'immagine utilizzata nel post, in cui si trova uno dei tanti momenti di scontro generati dai collettivi con gli agenti della squadra mobile. Si tratta di eventi sempre più frequenti, che nell'ultimo anno hanno portato al ferimento di centinaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri impegnati nella gestione dell'ordine pubblico durante le manifestazioni. E che questo lavoro, faticoso e non sempre adeguatamente riconosciuto, venga anche deriso da soggetti che fanno della violenza di piazza la propria espressione, appare quanto meno inopportuno.

Per stare a tema, Cambiare Rotta a Roma oggi ha organizzato anche un party, il "1312 Fest", con tanto di teschio stilizzato, per festeggiare " insieme prima delle vacanze di Natale, verso un nuovo anno di lotte e mobilitazioni ". Ma in tutta Italia sono previsti appuntamenti di questo tipo, che in un clima di escalation violenta nelle piazze ha un significato quasi di sfida nei confronti dei rappresentanti dello Stato.