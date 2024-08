Via di casa all'alba, l'ultima posizione poi il cellulare spento: così Lorenzo Colasanti è sparito nel nulla

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono ore di grande preoccupazione per i familiari di Lorenzo Colasanti, un ragazzo di 23 anni scomparso da Rieti nella giornata di domenica. Comincia a essere trascorso ormai diverso tempo dall'ultima volta in cui il giovane è stato visto e le persone che gli vogliono bene aspettano con ansia sue notizie. Intanto è stato diffuso un appello sui social network, nella speranza che qualcuno possa vederlo e riconoscerlo.

La scomparsa

Da quanto sappiamo, Lorenzo Colasanti è assente dall'alba della scorsa domenica (18 agosto). Da quella data non si sa più nulla di lui. A quanto il ragazzo si sarebbe allontanato a bordo della propria auto, una Ford Fusion grigio scuro, intorno alle 5.00 del mattino. Aveva terminato il turno di lavoro e avrebbe dovuto fare ritorno a casa. Purtroppo, il 23enne non si è mai presentato alla propria abitazione.

Non vedendolo rincasare, i genitori hanno ovviamente provato a contattarlo, ma non ricevendo risposta si sono decisi a presentarsi presso le forze dell'ordine locali, a cui hanno denunciato la scomparsa. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Rieti, che hanno subito avviato le ricerche. Al momento l'ipotesi è quella di un allontanamento volontario. In queste ore le autorità, aiutate da squadre di volontari, stanno setacciando la zona, estendendosi fino a Roma. Si è anche riusciti a rintracciare l'ultima posizione del suo cellulare, ovvero la frazione di Santa Rufina di Cittaducale. Lo smartphone si deve poi essere spento intorno alle 15.40 di domenica.

Della vicenda è stata informata anche la procura della Repubblica di Rieti, che ha messo in atto le procedure previste in caso di persone scomparse.

Cosa sappiamo di Lorenzo

Lorenzo Colasanti, si legge nel messaggio affidato ai social, è un ragazzo di 23 anni, con i capelli tagliati molto corti e un'altezza di 160 centimetri. Come segno distintivo ha un braccio tatuato. Essendo un appassionato di montagna e arrampicate non si esclude che possa aver raggiunto uno dei monti intorno a Rieti.

Il giovane era a bordo di una Ford targata CB 491 NY. Chiunque abbia delle informazioni, è pregato di recarsi presso le forze dell'ordine, oppure telefonare alla famiglia al numero 331-7601180. Ogni dettaglio può essere importante.