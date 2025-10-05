Riprende i pro Pal che cambiano abito, giornalista minacciata a Roma: "Costretta a cancellare tutto"

Quello che è accaduto al termine della manifestazione autorizzata per la Palestina è ben noto e lo è anche perché giornalisti, cameramen e fotoreporter hanno seguito i facinorosi nonostante il pericolo. Seguire una manifestazione, specie se così violenta, non è facile: il rischio è quello di finire in mezzo a una carica della polizia o di ricevere qualche oggetto addosso tra quelli lanciati dai soliti manifestanti. Non è sicuramente un lavoro per tutti ma è dovere, e diritto, della stampa documentare quanto accade, perché la base di ogni democrazia che voglia essere considerata tale. A volte, purtroppo, succede che chi manifesta per la pace pretenda con violenza che i giornalisti non facciano il proprio lavoro ed è quanto accaduto nella notte di Roma a una giornalista dell'Adnkronos, agenzia di stampa tra le più autorevoli del Paese, che fin dal pomeriggio ha seguito la lunga manifestazione.

Tutto è accaduto poco dopo che i manifestanti di piazza San Giovanni hanno allontanato il gruppo di incappucciati, che stava provando a farsi largo. A quel punto, i black block e lo spezzone sociale composto principalmente da antagonisti, studenti e centri sociali arrivati da tutta Italia ha iniziato la sua marcia violenta su Roma con l'obiettivo di raggiungere i palazzi dei ministeri. Nei momenti più concitati, la giornalista dell'Adnkronos si è trovata al posto giusto nel momento giusto ed è riuscita a immortalare un gruppo che, nascondendosi dietro gli ombrelli si toglieva gli abiti neri per evitare di essere riconosciuto dalla polizia. Tuttavia, è stata notata dagli stessi che le sono corsi incontro incappucciati e, minacciandola, l'hanno obbligata a cancellare tutto il materiale ottenuto.

" Essere accerchiata, minacciata e costretta a cancellare immagini da individui incappucciati è un atto vile che rappresenta la deriva violenta e intollerante di certe piazze. Un attacco alla libertà di stampa e al diritto all’informazione, che non deve essere tollerato. Mi aspetto che i responsabili vengano identificati e perseguiti con rigore, come previsto dalla legge. Alla cronista, va il mio pieno sostegno ", ha dichiarato Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia. " Solidarietà alla redazione AdnKronos per l’indecente aggressione alla cronista che documentava la violenza della piazza Propal. Auspichiamo la netta condanna dell’accaduto e la solidarietà da tutte le forze politiche e dall’ordine dei giornalisti ", sono le parole di Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia. " Impedire ad un cronista di svolgere il proprio lavoro, con minacce e azioni violente, non è per nulla tollerabile e mette in discussione il sacrosanto diritto alla libertà di stampa e al diritto dei nostri cittadini ad avere una corretta informazione. La Lega è vicina alla giornalista aggredita e mi auguro che la solidarietà possa giungere da tutte le forze politiche ", ha dichiarato il vicesegretario della Lega, Claudio Durigon.

Anche dalle opposizioni qualcuno ha condannato l'accaduto, pur stando attenti a sottolineare, soprattutto dalle parti del Pd e di Avs, che quella parte di manifestanti non aveva nulla a che fare con il resto. Però erano lì e hanno partecipato. " È un fatto inaccettabile, che colpisce non solo una lavoratrice ma uno dei pilastri della nostra democrazia: la libertà di stampa ", ha dichiarato Marco Furfaro, deputato del Pd. " Colpire chi fa informazione significa colpire la libertà di stampa e i nostri principii costituzionale. A lei, alla redazione e a tutti i giornalisti che ogni giorno rischiano in prima persona per garantire il diritto dei cittadini a un’informazione corretta va la mia più solidarietà ", ha dichiarato l'onorevole Maria Elena Boschi.

Esprimo solidarietà a nome mio e di Azione alla giornalista dell'AdnKronos vittima ieri sera di una vile aggressione. Impedire a una cronista di svolgere il proprio lavoro e di poterlo documentare è un'inaccettabile sopruso

", sono le parole di Carlo Calenda, leader di Azione.