"Rischio escalation violente". Il documento sulle manifestazioni per il Medio Oriente

La guerra tra Israele e Palestina, che sta durando ormai da venti giorni a seguito del vile attentato di Hamas dello scorso 7 ottobre - ha messo inevitabilmente in allarme anche tutta Europa: tra il rischio di attacchi terroristici (come capitato a Bruxelles il 16 ottobre) e di tensioni durante le manifestazioni in piazza a sostegno di una delle due parti in causa. Proprio su quest'ultimo elemento si sta concentrando la forte attenzione dei Questori, in quanto il violento conflitto in atto in Medio Oriente - e le conseguenti implicazioni che coinvolgono anche il nostro Paese - " richiedono una particolare accortezza nella gestione degli aspetti che attengono alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ".

La circolare inviata ai Questori

A causa di vigilare ulteriormente sull'ordine pubblico, con una circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza inviata ai Questori si chiede di valutare attentamente l'opportunità di organizzare alcune iniziative e " di procedere ad un attento vaglio dei preavvisi relativi a pubbliche manifestazioni organizzate in segno di solidarietà a sostegno della popolazione palestinese ovvero dello stato israeliano ". Nel documento si legge che " tali iniziative e ancor più quelle non formalmente preavvisate potrebbero, infatti, costituire l'occasione per innescare pericolose situazioni di tensione, con il rischio di escalation violente tanto tra gli appartenenti a comunità direttamente riconducibili al teatro di crisi quanto tra i sostenitori delle stesse, peraltro di frequente attestati su posizioni ideologiche contrapposte ".

Nell'invito ai questori viene sottolineato come in questo contesto, sia in occasione di iniziative pubbliche sul tema Israele-Palestina, " sia in quelle che - seppur preavvisate per motivazioni diverse, potrebbero assumere connotazioni riconducibili al conflitto in atto - andranno predisposti servizi mirati ad evitare e contrastare sul nascere azioni, anche solo dimostrative, che per visibilità e diffusione mediatica potrebbero determinare serie ricadute sull'ordine pubblico ".

Come gestire le manifestazioni pro-Israele e pro-Palestina