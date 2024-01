Attenzione a questo tonno: ritirato dal mercato. "Rischio sindrome sgombroide"

Va prestata la massima attenzione e, soprattutto, non va consumato il prodotto che va restituito al punto vendita per il rimborso: due lotti del filetto di tonno striato congelato a marchio Oltremare sono stati richiamati dal ministero della Salute per rischio chimico.

I lotti a rischio

Come riporta il file del ministero che alleghiamo qui si tratta dei lotti 3H05 e 3H06 che hanno come data di scadenza, riportata nella confezione, la dicitura " Preferibilmente entro la fine di 08/25 ". Per evitare di incorrere in errori con altri prodotti simili, la descrizione relativa al peso/volume dell'unità di vendita riguarda l'astuccio da 300g contenente il prodotto in busta sottovuoto. Il marchio di identificazione dello stabilimento è contrassegnato con " 14 (India) " e il nome o la ragione sociale dell'Osa con cui il prodotto è commercializzato è il seguente: " EFFEGI SERVICE SPA - Via Spallanzani 2, Loc. Valdaro - 46100 - Mantova ".

Il motivo del richiamo

Questi dati preliminari sono fondamentali per tutti i consumatori per avere chiare le linee guida sul filetto che non va consumato: niente paura, ovviamente, per tutti gli altri lotti che non hanno subìto alcun danno. Ma come mai il ministero della salute ha richiamato quei due lotti? " Presenza di istamina oltre i limiti normativi consentiti, con rischio di sviluppo di sindrome sgombroide nei lotti 3H05 e 3H06 con numero di stabilimento 514 e TMC 08/2025". Nel dettaglio, l'istamina è un particolare composto azotato che si trova già nell'organismo umano e di fondamentale importanza nel combattere infiammazioni e allergie oltre a essere d'aiuto nella secrezione gastrica e in alcune attività cerebrali.

Quando, però, si trova nei prodotti mal conservati ed è in eccesso può far male: a volte capita proprio nel pesce tra cui tonni, sgombri, sardine e acciughe per citare gli esempi principali. Quando si trova in eccesso può provocare dal mal di testa ai problemi digestivi, gonfiore addominale, nausea e vomito. Ma il ministero ha parlato del pericolo che si possa sviluppare la sindrome sgombroide: cos'è? Gli esperti dell'ospedale Niguarda spiegano che "invece di nausea e mal di pancia, questa particolare intossicazione alimentare dà mal di testa e prurito. A provocare questa reazione è l’ingestione di una sostanza che si chiama istamina" .

I sintomi caratteristici compaiono generalmente in maniera molto rapida (da pochi minuti a 2-3 ore) dopo l'ingestione dell'alimento avariato e si riconosce dalle congiuntive arrossate, la bocca inizia a bruciare, c'è un rossore diffuso della cute oltre a " orticaria, nausea, vomito, diarrea e dolori crampiformi addominali. Nelle forme più gravi di sindrome sgombroide, comunque rare, possono insorgere difficoltà respiratorie, palpitazioni, ipotensione e ischemiamiocardica. L'eventuale trattamento in caso di grave intossicazione prevede l'impiego di antistaminici. Solo raramente possono essere necessari broncodilatatori", sottolineano dal Niguarda.

Per tutte queste ragioni, il ministero della Salute avverte i lotti del filetto in questione non vanno consumati e riportati al punto vendita.