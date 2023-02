Rissa tra due donne a colpi di forbici, ferita bimba di otto anni

Una tremenda rissa fra due donne napoletane, innamorate entrambe dello stesso uomo, si sarebbe potuta trasformare in tragedia. La scorsa notte al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, nel pieno cuore del capoluogo campano sono arrivate in gravi condizioni due signore, rispettivamente trentatré e trentacinque anni. Entrambe provenivano dai Quartieri Spagnoli, zona popolare della città all’ombra del Vesuvio.

Ferita anche una bimba di otto anni

Secondo una prima ricostruzione le due donne si sarebbero inflitte reciprocamente delle brutte ferite, utilizzando arnesi appuntiti e potenzialmente letali, forse delle forbici o addirittura dei coltelli affilati. Entrambe le signore sono state ascoltate dai carabinieri. I militari avrebbero successivamente appurato che la lite sarebbe stata scaturita da un contenzioso amoroso: tutte e due volevano lo stesso uomo. Durante la feroce lite sarebbe rimasta ferita anche la nipotina delle trentacinquenne, una bimba di soli otto anni che nulla aveva a che fare con la storia. La piccola era nella stanza durante l'incontro "chiaritorio" tra le due donne. Sarebbe stata raggiunta erroneamente da un colpo. Per la giovanissima vittima i medici hanno stilato una prognosi di otto giorni. Ad avere la peggio sembra essere stata la trentatreenne, tornata a casa poche ore fa con una prognosi di oltre venti giorni, mentre la 35enne si rimetterà in circa quattordici giorni.

Picchiato a sangue da due donne

Nella città partenopea si registra un preoccupante aumento delle risse, sia sulle strade pubbliche che fra le mura domestica. Un allarmante dato che preoccupa le forze dell’ordine e l’amministrazione locale. Soltanto pochi giorni fa si era verificata un’altra rissa a Napoli, più precisamente a Marano di Napoli. Anche in questa occasione ad accendere gli animi è stata una controversia amorosa. Un uomo è stato preso a schiaffi, calci e morsi da due donne mentre cercavano di farlo cadere dalla finestra. Le scene sono state registrate da una terza donna, anche lei impassibile alle richieste d’aiuto del ragazzo. Il girato è stato poi interamente pubblicato su TikTok, dove in poche ore è stato visto da milioni di utenti. “Una gogna mediatica ingiusta, oltre che l’aggressione fisica - scrive qualcuno nei commenti del video su TikTok - mi auguro che il ragazzo sia andato a denunciare le due signore, la violenza domestica purtroppo non ha genere”.