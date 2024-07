La rissa e poi l'evasione: presi due dei tre tunisini minorenni evasi dal carcere di Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel pomeriggio di ieri, domenica 21 luglio, tre cittadini nordafricani minorenni, Mohamed R., Saif H. e Rayen T., sono evasi dal carcere romano di Casal del Marmo. Alle 17.30 è scattato l'allarme e le zone limitrofe sono state battute da pattuglie di agenti. L'attenzione, fin dalle prime ore, si è concentrata sulla stazione Termini di Roma, via d'uscita perfetta per far perdere le proprie tracce per tre persone in fuga. I tre detenuti sono riusciti a eludere i controlli approfittando di una grande rissa che ha coinvolto una 50ina di detenuti. Nel caos che ha regnato in quei minuti sono riusciti a scavalcare il muro di recinzione e a far perdere le proprie tracce, almeno fino a questa sera, quando due di tre sono stati ripresi e portati nuovamente in carcere.

La tensione in merito a questa evasione è tanta, soprattutto perché 2 dei 3 detenuti risultano essere particolarmente violenti. Per tutta la giornata di ieri e di oggi le forze dell'ordine hanno battuto palmo a palmo la Capitale per trovare i tre fuggitivi, concentrando le ricerche sulle zone che erano soliti frequentare prima dell'arresto. Uno di loro, Mohamed R., è stato però rintracciato fuori Roma. Mentre le forze dell'ordine lo cercavano nella Capitale, lui è riuscito a prendere un treno per arrivare in Abruzzo, a L'Aquila, dove è stato fermato dalla Polizia di Stato locale. È andato a rifugiarsi in una città che conosceva bene, avendo vissuto lì per qualche tempo dopo il suo arrivo in Italia. Preso in custodia dagli agenti abruzzesi, la polizia penitenziaria di Roma è andata a recuperarlo per riportarlo in cella a Roma.