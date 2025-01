Rissa con spranghe e bastoni a Trieste tra afghani e pakistani: ci sono feriti

Screenshoot da video de Il Piccolo di Trieste

Ancora un grave episodio che grava sulla sicurezza e l'ordine pubblico del nostro Paese. Dopo gli scontri con la polizia a Torino, Bologna e Roma, e l'aggressione alle forze dell'ordine a Busto Arsizio, è Trieste a salire agli onori delle cronache per un caso di violenza. Nel tardo pomeriggio di oggi, nel centralissimo largo Barriera Vecchia, almeno 20 persone si sono affrontate a colpi di bastoni e spranghe in mezzo alle persone che in quel momento volevano semplicemente godersi una piacevole passeggiata invernale. Inevitabilmente, le persone sono state messe in fuga e si registrano anche danni ad alcune macchine che in quel momento si trovavano parcheggiate.

Secondo i media locali, ad affrontarsi sono state bande di pakistani e afghani, che per lunghi minuti hanno seminato il panico in città. La Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia locale sono arrivati sul posto in tenuta antisommossa per disperdere i facinorosi ed evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare. Ci sono diversi fermati così come numerosi sono i feriti. All'origine di tutto pare ci siano questioni legate alla droga e allo spaccio. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso e ogni pista dev'essere attentamente valutata e vagliata, così come gli investigatori sono chiamati a stabilire se la rissa che ha coinvolto decine di persone sia scoppiata fatalmente o se ci sia stata, al contrario, una premeditazione.

Il Piccolo di Trieste riferisce che sul posto, poco prima della rissa, è giunta un'auto con a bordo numerosi stranieri armati di spranghe, il che farebbe ipotizzare per la seconda ipotesi. Nonostante l'intervento delle forze dell'ordine, le tensioni tra i due gruppi sono proseguite e non è stato facile per gli agenti identificare tutti ed evitare che le "bande" tornassero a contatto. Tutti i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona sono stati acquisiti dalle forze dell'ordine e nei prossimi giorni verranno visionati per individuare i responsabili e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze e non ci sono stati cittadini coinvolti, ma quanto accaduto a Trieste è l'ennesima dimostrazione di come stia cambiando il tessuto sociale e di comenon sia solamente una percezione ma una realtà concreta e tangibile, che i residenti vivono sulla propria pelle giorno dopo giorno.