Il ritorno della veggente di Trevignano: strade chiuse e divieti per pregare la Madonna che "piange"

Non sono serviti un esposto alla procura della Repubblica né l’ordinanza di demolizione della teca santa a fermare la discussa veggente di Trevignano Romano Gisella Cardia, custode della statua di una Madonna che, a suo dire, lacrima e fa miracoli. Come ogni 3 del mese Gisella Cardia ha dato appuntamento ai fedeli nel comune in provincia di Roma, sulla collina di via Campo delle rose, luogo dove la donna sostiene avvengano le presunte apparizioni mariane. Utilizzando i canali social della sua associazione "La Madonna di Trevignano" ha comunicato la data e l’ora dell’incontro avvisando i seguaci.

Il raduno dei fedeli della Madonna

Il borgo medievale, famoso per il suo lungolago, meta turistica, sportiva e culturale, oggi sarà ancora teatro del raduno mistico organizzato da Cardia fautrice di un credo che conta persino miracoli come quello della moltiplicazione della pizza. Un appuntamento che non solo cade all'inizio del mese mariano, ma nello stesso giorno in cui si riunirà l'Osservatorio per le apparizioni e i fenomeni mistici legati alla figura della Vergine Maria e dunque chiamato a valutare i fatti di Trevignano. Come riporta il quotidiano Open, a partire dalle 14.30 si inizierà a recitare il rosario, in attesa che gli spazi vengano riempiti dai fedeli. Si potrà accedere solo a piedi, ma senza telefoni e macchine fotografiche. Ci saranno alcune navette messe a disposizione dall’associazione per chi ha problemi di deambulazione.

Il provvedimento del sindaco

Intanto, come è già accaduto in precedenza, il sindaco di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi, ha previsto la chiusura della strada di via di Campo delle rose, poiché quella zona ha una valenza paesaggistica e agricola riconosciuta e proprio per questo motivo un'ordinanza dispone la rimozione, mai avvenuta, dei manufatti installati per il culto della statua della Madonna, ovvero un gazebo e la teca. Inoltre, anche per motivi di ordine pubblico, la viabilità sarà chiusa, e chi volesse assistere all'evento potrà lasciare la macchina nei parcheggi all'entrata del paese e raggiungere il luogo della presunta apparizione a piedi o con le navette.

Attesi mille fedeli

In mattinata c’è stata un'altra riunione tra le forze dell'ordine e il comune per stabilire ulteriori misure visto che sono attesi circa mille fedeli. Dopo le accuse e i primi pentiti, la storia della veggente ha fatto il giro del mondo. Ma oltre all'aspetto mistico sono arrivati i primi esposti. Una denuncia è stata depositata, quasi un mese fa, ai carabinieri di Trevignano e a consegnarla è stato un investigatore privato. L'uomo asserisce che alcune analisi avrebbero evidenziato la compatibilità delle lacrime della statua con sangue di maiale.