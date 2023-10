Rom-E: nel centro della Capitale la terza edizione del festival sulla sostenibilità

Rom-E, il festival sulla sostenibilità, torna al centro di Roma per il terzo anno consecutivo. L'evento animerà la città eterna che nella sua bellezza e storicità si propone come set ideale anche per uno sguardo rivolto al futuro e, nello specifico, al futuro dell’ecosostenibilità. Si terrà dal 6 all'8 ottobre 2023 e coinvolgerà diverse zone del centro di Roma: Piazza Mignanelli, Largo dei Lombardi a Via del Corso, il percorso di Viale delle Magnolie a Villa Borghese, Ponte Milvio.

Cos'è Rom-E

É diventato uno degli appuntamenti più attesi per coloro che desiderano conoscere e partecipare a iniziative innovative, progettate per preservare l'ambiente e creare un futuro più verde e sostenibile. Quest'anno si propone di essere ancora più coinvolgente e impattante, con un programma di eventi che mira a sensibilizzare il pubblico su tematiche cruciali per la salvaguardia del nostro pianeta.

É patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Roma Capitale. È sostenuto dall’Assessorato Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti che fornirà tutto il verde previsto nell’allestimento dell’evento, dall’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e dall’Assessorato alla mobilità.

L’evento è inoltre patrocinato dall’Università La Sapienza di Roma e da Earth Day che modererà il panel “Giovani e ambiente” nel talk di apertura.

Quando inizia

L'evento prenderà il via il 6 ottobre 2023, con un convegno dedicato al tema della sostenibilità, “Rom-E Talk: un percorso verso la sostenibilità”, presso la Casa del Cinema a Villa Borghese, a pochi passi dalle zone di esposizione dell’evento. I direttori del Gruppo editoriale, Andrea Brambilla Direttore di Auto e Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport-Stadio, con il supporto di Roberta Lanfranchi, modereranno i numerosi contenuti e ospiti illustri.

Saranno presenti esperti di caratura internazionale, imprenditori e rappresentanti istituzionali che condivideranno le loro conoscenze e esperienze riguardo a soluzioni innovative per affrontare le sfide ambientali e costruire un futuro più sostenibile. I temi: apertura con PwC Italia sugli investimenti delle aziende in sostenibilità; Lo sviluppo sostenibile e l’energia di domani; La transizione della mobilità; Giovani e ambiente; Sport e sostenibilità. Il convegno sarà a porte aperte, è possibile registrarsi per assistere al link www.auto.it/rom-e-talk.

Il programma

Il 7 e 8 ottobre 2023 l’evento proseguirà con l’esposizione Green nel Centro di Roma. In queste due giornate il centro della Capitale si trasformerà in una straordinaria esposizione dedicata alla sostenibilità. Le aziende che hanno fatto della responsabilità ambientale il loro obiettivo primario avranno l'opportunità di presentare le loro iniziative e soluzioni all'avanguardia per affrontare le sfide ambientali attuali.

A partire dalla new mobility con esposizione di mezzi elettrici e test drive a cui è possibile iscriversi gratuitamente al link www.auto.it/eventi/rom-e-test. Hub per le prove delle auto sarà Piazza Bucarest. Rom-E è anche energia, produzione, cultura. Rom-E è un percorso per permettere ai cittadini di entrare in contatto diretto con le aziende che hanno inserito la sostenibilità nei loro flussi e obiettivi.

Le attività

I cittadini, i rappresentanti di aziende e istituzioni, gli studenti e tutti gli interessati avranno quindi l'occasione di scoprire prodotti e servizi innovativi, progetti sostenibili e idee creative che stanno plasmando il futuro verde. L'esposizione promette di ispirare e incoraggiare il pubblico a sostenere un'economia circolare e a fare scelte consapevoli per un ambiente più sano e sostenibile.

Intrattenimento: tante le iniziative per coinvolgere i bambini e intrattenere il pubblico. Solo per citarne alcune, gli Psycodrummers con le loro percussioni su strumenti ottenuti con materiali di scarto, un progetto musicale che esplora le possibilità delle percussioni industriali, costruendo performance dal vivo di forte impatto emotivo.

Le attività di IoGiocOvunque, giochi di legno itineranti realizzati artigianalmente con materiali naturali. L’energia prodotta da Pedal Power un’installazione di biciclette che permette la trasformazione dell’energia cinetica generata pedalando in energia elettrica, per fare una pausa e ricaricare, ad esempio, il proprio smartphone facendo un po’ di moto.

Gemar Balloons, il più grande produttore di palloncini in lattice di gomma naturale in Europa, ha realizzato esclusivamente per Rom-E installazioni meravigliose con palloncini 100% a base biologica e prodotti con caucciù: una linfa lattiginosa che si raccoglie dall’albero della gomma Hevea Brasiliensis, materiale naturale e rinnovabile che viene preservato durante l’intero processo di fabbricazione, contribuendo anche alla riduzione di CO².