Roma, muore dopo un volo di 12 metri dal B&B. Arrestato il coinquilino

Una terribile tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri a Roma. Un ragazzo italiano di 27 anni è morto dopo essere precipitato da un B&B situato al terzo piano di un palazzo di via San Calepodio, in zona Monteverde. I fatti intorno alle 23 di ieri. Secondo quanto si apprende, si sarebbero sentite delle forti urla provenire dall’appartamento dove c'è un bed and breakfast. Poi i residenti avrebbero sentito un tonfo e visto il corpo di un ragazzo steso per terra in un lago di sangue. Ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. I carabinieri sono entrati nella casa ritrovando un ragazzo di 25 anni, che era in stanza insieme alla vittima. Portato in caserma e interrogato, il giovane è stato arrestato con l'accusa di omicidio. I due lavoravano entrambi come commessi nella Capitale.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti del quartiere a ridosso della stazione Quattro Venti. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della stazione Gianicolense, della compagnia Roma San Pietro e gli investigatori della VII sezione del Nucleo investigativo di via In Selci.

Secondo una prima ipotesi investigativa, all'interno dell'appartamento sarebbe scoppiata, per motivi ancora da chiarire, una discussione tra i due ragazzi. Il 25enne forse avrebbe spinto facendolo cadere dal balcone. Solo una ipotesi.

Gli investigatori sono ora al lavoro per capire l’esatta dinamica dei fatti. Saranno analizzati anche i cellulari, sia della vittima che del 25enne. La salma è stata portata alper l'autopsia.