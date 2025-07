Saldi estivi 2025: quando iniziano e dove. Tutte le date, regioni per regioni

Iniziano i saldi estivi. La data da segnare in rosso sul calendario è quella di sabato 5 luglio. Sono in molti ad aspettare l’inizio del periodo di sconti per poter fare acquisti e risparmiare: ecco le date dei saldi estivi 2025 e le regole per i commercianti.



Per quanto riguarda le principali città italiane la data d’inizio dei saldi è la stessa. Tutti i capoluoghi di regione daranno il via ai saldi estivi sabato 5 giugno. A cambiare è la durata. A Milano gli sconti termineranno ufficialmente il 2 settembre. A Torino dureranno fino a sabato 30 agosto mentre a Genova un massimo di 45 giorni. A Bologna dureranno 60 giorni, mentre a Roma un massimo di 6 settimane precise. A Bari sono previsti saldi dal 5 luglio fino a venerdì 15 agosto mentre a Cagliari per un massimo di 60 giorni.



I commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso. Ma non basta. L’operatore è tenuto a fornire informazioni veritiere in merito agli sconti sia nelle pubblicità sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita.

Secondo le previsioni dell’associazione dei consumatori Codacons, i saldi estivi del 2025 daranno vita a un giro d’affari tra i 3 e i 3,2 miliardi di euro.

La quota di consumatori interessati agli sconti di fine stagione quest’anno si attesta tra il 50% e il 55%. In pratica poco più di un italiano su due approfitterà degli sconti per fare acquisti: una quota molto simile rispetto a quella dell’anno scorso, ma decisamente più bassa rispetto a dieci anni fa