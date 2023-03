"Ci salverà". Così gli scafisti "usano" le Ong per le traversate dei migranti

Al di là delle valutazioni politiche, se nel nostro Paese ci fosse oggettività e riconoscimento del lavoro, al governo Meloni, sul fronte dell'immigrazione, andrebbe dato almeno un merito. Fin dal suo insediamento, il presidente del Consiglio è andato in Europa chiedendo l'aiuto di tutti per bloccare le partenze ed evitare i morti in mare. Ha acceso i riflettori su un tema che negli ultimi anni è stato insabbiato e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Per capire qualcosa in più sul fenomeno siamo entrati nelle chat dei trafficanti del nord Africa, scoprendo che esistono delle realtà che si comportano a tutti gli effetti come delle agenzie di viaggio o delle compagnie di navigazione, il tutto nel nome dell'illegalità e della clandestinità.

L'annuncio di una prossima partenza per l'Italia

Stando a quanto abbiamo avuto modo di leggere, nei prossimi giorni è prevista una partenza dalla Tunisia, presumibilmente in direzione dell'Italia. Inserendo nel post una cartina con le condizioni meteo marine dei prossimi giorni, l'organizzatore ha annunciato buone condizioni meteo per la partenza, " tutto verificato ", indicando anche le caratteristiche di viaggio: " Sono 20 persone con un 35 cavalli (motore dell’imbarcazione, ndr). La somma è di 2000 ". Non viene indicata la tariffa, quindi non è possibile stabilire se si tratti di dinari tunisini o di euro. In ogni caso, si tratta di una esplicita indicazione di uno dei tanti barconi che dalla Tunisia arriva in Italia, presumibilmente a Lampedusa, illegalmente. Vengono anche fornite indicazioni per la durata del viaggio, che secondo alcuni durerebbe dalle 4 alle 5 ore, secondo altri 12 ore. Questo dipende, ovviamente, dalla destinazione finale.

Le traversate come viaggi organizzati

Continuando a scorrere tra i messaggi dei facilitatori, o degli scafisti, perché in queste chat si trova un po' di tutto, ci siamo imbattuti anche in un post aberrante, che riprende il registro linguistico dei viaggi organizzati per presentare il servizio (illegale) di traduzione dalla Tunisia all'Italia. " Vieni da me e ti farò viaggiare in sicurezza in Europa. Io controllerò la tua situazione dall'Italia. Con xxx non devi temere niente: siamo affidabili ", si legge in uno dei messaggi di una delle pagine che abbiamo controllato. Vengono anche mostrate alcune chat Whatsapp in cui alcune persone chiedono maggiori informazioni sulle partenze: " Mi dispiace per chi non ha ancora avuto risposta. Vedete, non riesco a rispondere a tutti contemporaneamente ". Una strategia di vendita ben nota per un servizio illegale che viene liberamente promosso in internet senza troppi scrupoli, spiegando di essere in attività da 9 anni, " che non sono 9 mesi ", e che le tariffe per il viaggio in Italia sono più elevate per la qualità dei mezzi offerti, che non sono " barche gonfiabili ".

Viene poi annunciato con giubilo l'arrivo di un'imbarcazione con 45 persone a Lampedusa: il messaggio è dello scorso 10 febbraio ma non è detto che si tratti di uno sbarco avvenuto nei giorni precedenti. È del 3 febbraio la notizia dello sbarco di 42 migranti (con alcuni cadaveri) sull'isola a sud della Sicilia: l'imbarcazione, partita dalla Tunisia, pare avesse perso la rotta rimanendo per giorni alla deriva. Quindi non è escluso che sia quello l'evento pubblicizzato sulla pagina come garanzia di successo per questa "organizzazione". Le imbarcazioni vengono descritte "di comfort" e un viaggio per 45 persone con una di queste barche viene promosso a febbraio per 4000 dinari.

L'elemento Ocean Viking