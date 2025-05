La violenza dei ProPal al Salone del libro: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Vergogna pro Pal al Salone del Libro di Torino. Come già accaduto dodici mesi fa, i manifestanti dei gruppi di Torino per Gaza, Non una di meno, Progetto Palestina Cau Torino e Hipster Democratici hanno dato vita a una protesta davanti ai cancelli della kermesse. Nel mirino degli attivisti la presenza del giornalista della Comunità ebraica di Milano e de La Ragione Nathan Greppi, invitato per presentare il suo libro "La cultura dell'odio". Momenti di tensione quando i pro Pal hanno provato a sfondare i cancelli, scatenando la reazione dei militari delle forze dell’ordine che li hanno respinti. Alcuni manifestanti sono poi riusciti a entrare lateralmente da un ingresso non presidiato dagli agenti e hanno esposto le bandiere di fronte alle porte del Padiglione 1.

“Fuori i sionisiti dal Salone del Libro. Palestina libera”, “La resistenza non si processa Ananali e Mansour liberi”, “La Nakba non è finita. La resistenza continua”: questi sono solo alcuni degli striscioni portati dai manifestanti, come riportato da Torinoggi. Il gruppetto – un centinaio di persone – si è posizionato nei pressi dell’ingresso di via Nizza per contestare l’incontro di Greppi, che nel suo saggio accende i riflettori sui modi in cui manifesta l’odio nei confronti di Israele e del suo popolo nel mondo della cultura.

“È vergognoso che si lasci spazio a narrazioni distorte e faziose che dipingono il regime israeliano sistematicamente come la vittima anziché come soggetto coloniale nato da operazioni di pulizia etnica, soprusi e massacri ai danni del popolo palestinese”, il j’accuse dei pro Pal, che hanno colto l’occasione per ribadire il sostegno "alle case editrici solidali che all'interno della Fiera espongono manifesti a favore della Palestina". La Digos ha monitorato la situazione.

Ricordiamo che gli attivisti pro Gaza questa mattina avevano già fatto un’ora di presidio davanti alla Collins, in piazza

Graf, passando poi per le strade di San Salvario, via Nizza arrivando fino alla sede di Fisica. Non paghi, hanno interrotto la presentazione del “Manifesto Nazionale per i Diritti allo Studio” in programma al Campus Einaudi.