Saluti romani nella birreria "di Hitler": la polizia apre un'indagine sui tifosi della Lazio

Tifosi della Lazio nei guai. Nelle ultime ore hanno fatto il giro dei social network i video dei sostenitori biancocelesti che hanno intonato cori fascisti, inneggiando al Duce e facendo saluti romani in una birreria di Monaco di Baviera, la Hofbräuhaus, dove in questi minuti si sta giocando la gara contro il Bayern valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Non si tratta di un locale "qualunque", ma quello in cui Adolf Hitler fece adottare il programma del partito nazista. Ebbene, la polizia tedesca ha reso noto di aver aperto un'indagine.

Around 100 Lazio fans at the Hofbräuhaus brewery in Munich ahead of their match against Bayern Munich tonight. It is the same venue where Hitler founded the National Socialist German Workers' Party in 1920. pic.twitter.com/PQYoQ9yTxE — (@thecasualultra) March 5, 2024

"Un'indagine sui fatti della Hofbrauhaus può essere confermata. A causa dell'indagine ancora in corso, nulla può essere detto di più al momento" , la conferma della polizia ai microfoni dell'AFP. I responsabili della birreria hanno evidenziato: "Se si sono verificati comportamenti contrari alla costituzione o xenofobi, li condanniamo fermamente" . Secondo quanto ricostruito dalle autorità grazie ai video registrati intorno alle ore 22.30, diverse decine di tifosi della Lazio hanno fatto il saluto nazista con il braccio destro alzato e teso. E, come anticipato, i cori per Benito Mussolini: "Chi se ne frega della prigione, le Camicie Nere trionferanno. Se non trionfano, sarà un casino con manganelli e granate. Duce! Duce! Duce!" .

Secondo quanto confermato dalla polizia di Monaco di Baviera, un tifoso della Lazio è stato temporaneamente fermato per i fatti della Hofbräuhaus. "Il sospettato, un turista italiano di 18 anni, è stato temporaneamente arrestato" prima di essere rilasciato dopo "il pagamento di un deposito cauzionale" , la precisazione delle autorità alla Dpa. Ricordiamo che in Germania il saluto romano e gli altri simboli o gesti nazifascisti sono un reato.