Bimbo muore sul campetto da calcio ma il concerto di Fedez non si ferma: è polemica

Ascolta ora 00:00 00:00

La comunità di Ozieri sotto choc per la morte del piccolo Gioele. Il bimbo di nove anni è morto su un campo di calcio mentre giocava con due amici: mentre inseguiva un aquilone, ha urtato uno dei pali e la porta gli è crollata addosso. Per il piccolo non c’è stato niente da fare. Come riportato dal Corriere, era andato nel comune sassarese insieme ai genitori a fare visita ai nonni per la festa di Nostra Signora del Remedio. L’evento – con il concerto di Fedez e altri artisti – non è stato cancellato nonostante le numerose richieste dei residenti del quartiere. Ed è esplosa la polemica.

“Abbiamo chiesto che venisse fermata, ma dal commissariato di polizia ci è stato detto che non era possibile per motivi di ordine pubblico” , ha evidenziato il sindaco di Marco Peralta. Secondo quanto riportato, in piazza c’erano già migliaia di persone per il concerto di Fedez, da qui la disposizione di non interrompere l’evento. Salito sul palco, l’ex giudice di X Factor ha chiesto un minuto di silenzio per il dramma del piccolo Gioele, ma le sue parole sono state accolte dai fischi.

Il dibattito sul web è diventato rovente nel corso delle ultime ore e Fedez ha deciso di intervenire con un video pubblicato sulla sua pagina Instagram. "Ieri sera ho suonato ad Ozieri e sono stato avvertito di questa terribile tragedia poco prima di salire sul palco. Prima di esibirmi ho chiesto a tutto il pubblico, più di 15mila persone, di fare un minuto di silenzio per commemorare Gioele ed esprimere la nostra vicinanza alla famiglia" , la ricostruzione del cantante: "Nessuno si è permesso di dire nulla. Vergogna a chi? Ma come si fa ragazzi? Solo perché la settimana scorsa è andata virale la roba che l'autotune era sbagliato, dobbiamo inventarci una cazzata senza avere un minimo di rispetto per una tragedia del genere? Questo la dice lunga sullo stato dell'informazione italiana" .

Il Comitato dei festeggiamenti ha confermato di aver

“Niente cerimonie civili né sfilata con i gruppi folk, confermiamo soltanto le cerimonie religiose”

, sottolineando la volontà di prendere questa decisione già nella giornata di ieri: