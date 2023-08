Sbarchi record a Lampedusa: 4mila migranti nell’hotspot

Lampedusa quest'anno non trova pace. Gli sbarchi sulla piccola isola siciliana proseguono senza sosta. I barchini si susseguono senza soluzione di continuità, gli assetti di Guardia costiera e Guardia di finanza salpano e approdano al porto in continuazione con decine di migranti a bordo, tanto che si è toccato il record di sbarchi in 24 ore. Sono 63 i barchini intercettati o arrivati a Lampedusa, per un totale di 1826 migranti. Numeri mai raggiunti prima, che danno la misura dell'emergenza che sta vivendo questo Paese. Intanto è sconto politico.

L'Europa è assente e l'Italia deve fare i conti con un sistema di accoglienza vicino al collasso. Nell'hotspot sono circa 4mila i migranti, a fronte di una capienza massima di meno di 400. La Croce rossa impiega ogni sforzo possibile per gestire nel migliore dei modi la struttura anche nel sovraffollamento ma i numeri non giocano a favore. Lo stesso fa la polizia all'interno dell'hotspot, dove le procedure di riconoscimento dei migranti non conoscono tregua per permettere rapidi trasferimenti. Ma quasi 2mila sbarchi in 24 ore non è possibile gestirli con efficienza in una struttura come Lampedusa, quindi il risultato è che si crea un surplus enorme di persone, con tutto ciò che ne consegue. Ma si fa il possibile e la prefettura di Agrigento ha già disposto per metà mattinata l'imbarco di 740 migranti sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.

Si registrano anche possibili sbarchi con nave madre sull'isola. In 33 erano a Porto Nonti, dove non è stata ritrovata la carretta usata per la traversata. Lo stesso per altri 44 trovati a Cala Croce. I 38 che, invece, sono stati recuperati a nei pressi del Santuario della Madonna dell'Aiuto e hanno riferito d'aver lasciato alla deriva il barchino. Una motovedetta della Capitaneria è invece intervenuta nei pressi della scogliera di Cala Galera dove c'erano 47 persone e anche hanno riferito di aver lasciato alla deriva il natante.

Ricostruzioni impossibili da verificare e non si esclude che, invece, siano stati sbarcati e le imbarcazioni abbiano fatto rientro in Tunisia, approfittando del caos. Difficile credere che siano arrivati sull'isola a nuoto, visto che la maggior parte di loro non sa nuotare. Durante la notte c'è stato anche un trasbordo di guineani dalla nave ong Ocean Viking, che in queste ore sta operando tra Lampedusa e Tunisia, sulla motovedetta Cp327 della Guardia costiera, che portato sull'isola anche quei migranti.