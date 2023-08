Meloni respinge il Pd sul dossier migranti: "Siamo contro la tratta"

Ci mancava solo «il reato di solidarietà». Ma mai porre limiti alla florida fantasia dei «sinistri» che l'ha partorito, per bocca della segretaria del Pd, Elly Schlein, commentando i fermi amministrativi e le sanzioni fioccate in capo a tre Ong che hanno violato il decreto convertito in legge Piantedosi che disciplina la condotta delle Ong in mare. È scontro tra governo e opposizione ancora una volta sull'immigrazione. «Reato di solidarietà? Facciamo applicare leggi e principi che esistono da sempre in ogni Stato: non è consentito agevolare l'immigrazione illegale e favorire, direttamente o indirettamente, la tratta di esseri umani». Replica il premier Giorgia Meloni, aggiungendo: «Solidarietà è fermare i viaggi della speranza e le morti in mare. Perché contribuire ad arricchire chi organizza la tratta degli esseri umani non ha nulla a che fare con le parole solidarietà e umanità». Ma cosa è accaduto? Le Ong, avvezze com'erano con i governi precedenti a fare ciò che volevano, ciondolavano al largo delle coste libiche e tunisine in attesa di trasbordare i migranti salpati da poco e quando erano stracolme chiedevano un porto sicuro (Pos) all'Italia. Adesso possono effettuare solo un soccorso, salvo diverse disposizioni delle autorità marittime italiane. E così, in questi giorni, la spagnola Open Arms, la Aurora della tedesca Sea Watch, e la tedesca Sea Eye 4 hanno violato la legge e sono fioccati dei provvedimenti. La prima è stata la Aurora che il 19 agosto anziché dirigersi nel porto di Trapani indicato dal Viminale, è approdata a Lampedusa, dove sono sbarcati i 72 migranti a bordo. Una condotta che reitera, peraltro, quanto aveva fatto a giugno quando, dopo aver preso a bordo 39 migranti, anziché dirigersi a Trapani, come richiesto dalle autorità marittime, è attraccata ancora una volta a Lampedusa. E non è tutto, perché, secondo fonti del Giornale, ha preso a bordo i 72 passeggeri «in più soccorsi e senza autorizzazione dell'Imrcc di Roma». Per Open Arms, dopo lo sbarco a Carrara di 195 migranti sono stati decisi il fermo amministrativo e una multa di 10mila euro. Da fonti del Giornale risulta che «la nave, dopo il primo intervento in mare non coordinato dall'Imrcc di Roma, ha operato altri soccorsi. E non era in area Sar italiana». Fermo amministrativo e sanzione anche per Sea Eye 4 che martedì è approdata a Salerno con 114 migranti. Le Ong si scatenano sui social, e la segretaria Dem sembra fare il loro portavoce: «Il paradosso dice - è che sempre più spesso è la Guardia Costiera italiana a richiedere il loro intervento di supporto», ribadendo quanto dichiarato dalle tre Ong fermate e sanzionate, sorvolando sul fatto che ci sono disposizioni che vanno ottemperate. Intanto, per via del vento e del mare mosso, da domenica si sono registrati pochi arrivi a Lampedusa. Questo, unito ai continui trasferimenti operati dalla prefettura di Agrigento, d'intesa col Viminale, l'hotspot è stato quasi svuotato. Ieri gli ospiti erano circa 500.

A Porto Empedocle, intanto, è stata montata dai vigili del fuoco una nuova tenda per accogliere i migranti in area sbarchi. Ieri la Humanity 1 ha soccorso 60 migranti su una barca. In Sardegna sono stati rintracciati, mentre proseguivano verso Carbonia, 4 migranti sbarcati autonomamente. Il loro arrivo segue quello di altri 24 migranti giunti nella notte tra lunedì e martedì. Da inizio anno sono sbarcati sulle nostre coste 105.909 migranti a fronte dei 51.328 dello stesso periodo del 2022. C'è stato, dunque, un incremento del 106,34%, dato che comunque attesta l'inversione di rotta.