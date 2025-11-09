Schianto all'alba sulla tangenziale sud di Bergamo: due morti e un ferito gravissimo

Poco dopo le 7 di questa mattina, lungo la tangenziale sud a Stezzano, in provincia di Bergamo, si è registrato un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto due auto e piccolo furgone. A morire sono stati un 23enne e un 62enne. Un 64enne all'arrivo dei soccorsi era ancora vivo ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovani XXIII di Bergamo dove stanno cercando di salvargli la vita, anche se le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime. I mezzi viaggiavano sulla Strada Statale 470 quando, per ragioni ancora da chiarire, sono venute a contatto in uno scontro violentissimo. Le vittime sono due dei conducenti dei mezzi più la terza persona.

Il dispiegamento di forze è stato importante anche da parte dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuto con 7 unità e due mezzi anche e soprattutto per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere dell'auto. La strada è temporaneamente chiusa al traffico per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso e procedere poi alla ricostruzione di quanto accaduto. Dallo stato in cui sono le vetture coinvolte, è evidente che lo schianto sia stato violentissimo e probabilmente una delle cause potrebbe essere l'alta velocità. I feriti sono in tutto 4: oltre al 64enne in condizioni disperate ci sono anche un ragazzo di 25 anni e due donne di 55 e 56 anni. Le persone coinvolte sono in tutto sei.

Sul caso indagano i carabinieri di Bergamo.

Articolo in aggiornamento