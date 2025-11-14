Scioperi, disagi ai voli Volotea e EasyJet e ai mezzi Atac a Roma

Quello di oggi sarà un venerdì di passione per chi deve spostarsi. Sono in programma, infatti, tre scioperi che interesseranno il settore aereo e la rete del trasporto pubblico locale a Roma.

Per quanto riguarda i collegamenti aerei, ad incrociare le braccia fino alle 23.59 di oggi sarà il personale di Volotea, aderente alla sigla sindacale UILT-UIL. I lavoratori chiedono il riconoscimento della rappresentanza sindacale aziendale e un contratto più equo. Molto dura la posizione della Uiltrasporti che accusa la compagnia aerea di ignorare le richieste dei lavoratori dopo il fallimento delle trattative di ottobre, denunciando decisioni aziendali unilaterali e l’assenza di un dialogo sindacale costruttivo. Contestualmente all'astensione dal lavoro, afferma Uiltrasporti, "verranno organizzati dei presidi presso i principali aeroporti e sedi interessate, al fine di dare maggiore visibilità alle ragioni della protesta e per informare l'utenza e l'opinione pubblica sulle problematiche che affliggono il personale di Volotea".

Come se non bastasse, in agitazione è anche il personale navigante di EasyJet, rappresentato dal sindacato USB Lavoro Privato. I lavoratori si fermeranno dalle 13 alle 17 per protestare contro le condizioni di lavoro, la mancanza di tutele contro la pressione lavorativa e per chiedere un confronto diretto con la dirigenza.

Durante lo sciopero, l'Enac garantisce i collegamenti nelle fasce di tutela 7-10 e 18-21, oltre a quelli con le isole, i voli in continuità territoriale, quelli intercontinentali ed i servizi di pubblica utilità. Per saperne di più e per tutte gli eventuali aggiornamenti si consiglia di consultare il portale del Ministero dei Trasporti.

Diritti e rimborsi per i passeggeri

In caso di ritardi o cancellazioni, i passeggeri hanno diritto a un rimborso o a un risarcimento in base alle nuove regole europee in via di approvazione. Il rimborso massimo previsto scende da 600 a 500 euro. Contestualmente i tempi minimi di attesa aumentano: 4 ore per i voli fino a 3.500 km e 6 ore per quelli più lunghi.

In caso di cancellazione di un volo, la compagnia interessata deve offrire al passeggero un collegamento alternativo entro 3 ore o consentire allo stesso di organizzarsi in modo autonomo, con un rimborso fino al 400% del costo del biglietto fino ad un massimo 500 euro.

Per semplificare tutte le procedure del caso, le nuove normative prevedono che ai passeggeri siano forniti moduli precompilati per le richieste di rimborso.

Lo sciopero a Roma

Di sciopero in sciopero. Perché sarà una giornata difficile anche per chi usa i mezzi pubblici a Roma. Le sigle sindacali USB Lavoro Privato e Orsa Tpl hanno proclamato uno sciopero di 24 ore che coinvolge bus, metro, tram e filobus Atac.

L'agitazione si svolge in due fasce: dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio.

I collegamenti in regime di subaffidamento da Atac (021-043-075-33-77-113-246-246P-313-319-351-435-500-515-551-669-980) saranno regolari.