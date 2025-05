Sciopero venerdì 23 maggio: caos treni. Fasce garantite e orari

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa settimana si prospetta l’ennesimo venerdì nero per i trasporti. Lo sciopero nazionale di venerdì 23 maggio nel settore dei treni metterà ancora una volta in difficoltà i cittadini. L'agitazione è stata proclamata dalle ore 1:00 alle ore 23:59 da alcune sigle sindacali autonome del personale del Gruppo Fs Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper. Dagli orari alle fasce di garanzia: ecco tutto quello che c’è da sapere sullo sciopero di venerdì.

Lo sciopero

Lo sciopero era inizialmente previsto per il 17 maggio, ma era stato revocato in seguito all’appello della Commissione di garanzia per non creare eccessivi disagi in occasione della prima messa di papa Leone XIV, che sarà domenica a Roma. L’agitazione, in primis, durerà l’intera giornata di venerdì 23 maggio. O meglio, dalle ore 1:00 alle ore 23:59 le Ferrovie dello Stato, come recita la nota ufficiale, sranno in sciopero. A incrociare le braccia, in particolare, saranno i lavoratori aderenti alle sigle sindacali autonome Usb e Sgb, che estendono la mobilitazione anche al comparto del trasporto pubblico locale. Alla protesta parteciperà anche l’assemblea nazionale Pdm/Pdb del Gruppo FS, che ha annunciato un’astensione dal lavoro limitata alla fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 17.00 e riservata ai soli dipendenti di Ferrovie dello Stato.

Le fasce di garanzia

Altrettanto chiare sono le fasce di garanzia. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com. Un modo per diminuire i disagi che, soprattutto i pendolari, dovranno affrontare su scala nazionale.

I rimborsi

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a

partire dalla dichiarazione di sciopero in due modi. Fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce. Oppure, fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.