Caos voli, oggi sciopero aerei di 4 ore: ecco quali saranno cancellati e quali garantiti

Oggi è previsto un nuovo sciopero degli aerei. Nessuno stato di agitazione da parte dei trasporti pubblici dopo l'intervento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma chi si troverà a viaggiare via aria potrebbe dover fare i conti con disagi e ritardi.

Lo sciopero ridotto

Lo sciopero in corso negli aeroporti italiani è comunque ridotto. Infatti, per quanto riguarda l'handling, ossia il sistema di operazioni e servizi per l'assistenza a terra agli aerei e ai passeggeri, si è passati dalle 24 alle 4 ore. A incrociare le braccia sono dunque i lavoratori che operano negli scali aeroportuali.

Lo stato di agitazione di 4 ore comincerà alle 13.00 odierne e proseguirà fino alle 17.00, quando riprenderà il servizio regolare. In questa fascia oraria, per quanto limitata, potrebbero verificarsi disagi di vario tipo e ritardi nei viaggi, dal momento che non saranno garantiti i servizi legati al carico/scarico dei bagagli, il check-in dei passeggeri e le operazioni attorno alle aeromobili.

Le ragioni dello sciopero

A lanciare lo sciopero sono state le associazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo. Ancora una volta al centro della sollevazione c'è il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto nel 2017. Negli ultimi mesi ci sono stati diversi scioperi, ma ad oggi non si è ancora arrivati a un accordo preciso e le trattarive vanno avanti.

" Le lavoratrici e i lavoratori dell'Handling e le loro famiglie oltre a subire il danno del mancato rinnovo contrattuale, che attendono da oltre sei anni, hanno subito anche la beffa dell'ordinanza governativa che gli impedisce di utilizzare lo sciopero per aiutare le parti datoriali ad avere un ravvedimento operoso ", spiegano le sigle sindacali in una nota ufficiale. " Il Governo anziché essere riconoscente nei confronti di chi, durante la pandemia e nelle fasi di ripartenza successive, ha rischiato la propria vita garantendo la continuità dei servizi all'assistenza aeroportuale, sollecitando le compagnie aeree a contribuire alla positiva risoluzione della vertenza, ha deciso di penalizzare quello che è l'anello debole della filiera aeroportuale e cioè le lavoratrici e i lavoratori ".

Quali voli saranno cancellati per lo sciopero

A rischio, naturalmente, i voli collocati nella fascia oraria dedicata allo sciopero. Ita Airways, ad esempio, ha pubblicato sul proprio sito una lista con i voli cancellati o soggetti a possibili modifiche. A quanto pare sono 73 i voli nazionali che la compagnia ha dovuto cancellare. Tutti operativi, invece, i voli internazionali.

In caso di volo cancellato, Ita ha cominciato a riprenotare per i passeggeri che resteranno a terra i primi viaggi disponibili. La compagnia ha invitato tutti i viaggiatori a consultare lo stato del proprio volo.

I voli garantiti

Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) ha invece pubblicato un elenco dei voli che restaranno operativi. Restano operativi quei voli previsti in orari che precedono lo sciopero e che hanno accumulato ritardo, i voli internazionali arrivati a destinazione non oltre 30 minuti prima dell'inizio dello stato di agitazione, i voli di Stato, i voli militari, i voli di soccorso e di emergenza, e i charter da/per le isole.

EasyJet incrocia le braccia

Oltre allo sciopero di 4 ore del comparto aereo di terra, a incrociare le braccia saranno anche gli assistenti di volo di EasyJet, che si fermeranno nella medesima fascia oraria.