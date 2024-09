Sciopero aereo, trasporti a rischio per 24 ore: quali sono gli orari e i voli garantiti

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella giornata di oggi, martedì 24 settembre, è in corso uno sciopero del trasporto aereo che sta avendo pesanti ripercussioni in tutta Italia. Un'agitazione di 24 ore che ha avuto e avrà conseguenze su numerosi voli programmati a causa delle rimostranze di cui si sono resi protagonisti gli operatori degli handler e della vigilanza di alcuni dei più importanti aeroporti italiani, quali Milano Linate, Milano Malpensa, Bergamo, Olbia, Bologna e Venezia, ai quali si è unito anche il personale navigante della Wizzair Malta Limited.

Lo sciopero, che si concluderà alle ore 23:59, è stato indetto da vari sindacati di base e confederali con l'obiettivo di richiedere miglioramenti circa le condizioni lavorative e contrattuali dei dipendenti del settore handling e gestione operanti in vari aeroporti italiani. All'aeroporto Marco Polo di Venezia sono in agitazione i lavoratori di GH e Ivri Vigilanza; nello scalo di Milano Malpensa a incrociare le braccia per 24 ore sono invece i dipendenti di Ags Handling, Sirport global service e il personale di Sea, Airport Handling, Swissport e Aviapartner; a Milano Linate lo sciopero riguarda i lavoratori di Sea, Airport Handling, Swissport e Aviapartner; Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl-Ta hanno indetto uno sciopero per il personale delle aziende che si occupano di handling e gestione presso lo scalo di Bologna; l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio e quello di Roma Fiumicino sono interessati dall'agitazione degli operatori di Ags Handling e Alha Airport; infine a Olbia le rimostranze sono portate avanti dai lavoratori di Geasar. Come anticipato, si sono uniti alle proteste anche i dipendenti di Wizzair Malta Limited tutelati da Filt- Cgil.

L'agitazione è iniziata alla mezzanotte di oggi ed è in programma fino alle ore 23:59: l'unica eccezione è rappresentata dal personale Adb operativo presso l'aeroporto Marconi di Bologna che incrocerà le braccia per 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00.

Ita Airways ha comunicato che a causa dello sciopero si è vista costretta a cancellare 28 tra voli nazionali e internazionali, dei quali 26 previsti proprio per martedì 24 settembre: l'invito rivolto dall'azienda ai propri clienti è quello di informarsi bene prima di recarsi in aeroporto e creare ulteriori disagi. Di seguito la lista di quelli eliminati nella giornata di oggi:

AZ 226 Milano Linate-Londra;

AZ 227 Londra Milano-Linate;

AZ 408 Milano Linate-Francoforte;

AZ 409 Francoforte-Milano Linate;

AZ 1287 Milano Linate-Napoli;

AZ 1296 Napoli-Milano Linate;

AZ 1311 Roma Fiumicino-Bologna;

AZ 1312 Bologna-Roma Fiumicino;

AZ 1314 Bologna-Roma Fiumicino;

AZ 1318 Bologna-Roma Fiumicino;

AZ 1319 Roma Fiumicino-Bologna;

AZ 1351 Milano Linate-Trieste;

AZ 1352 Trieste-Milano Linate;

AZ 1460 Venezia-Roma Fiumicino;

AZ 1462 Venezia-Roma Fiumicino;

AZ 1463 Roma Fiumicino-Venezia;

AZ 1466 Venezia-Roma Fiumicino;

AZ 1475 Roma Fiumicino-Venezia;

AZ 1654 Bari-Milano Linate;

AZ 1655 Milano Linate-Bari;

AZ 2032 Roma Fiumicino-Milano Linate;

AZ 2038 Roma Fiumicino-Milano Linate;

AZ 2044 Roma Fiumicino-Milano Linate;

AZ 2049 Milano Linate-Roma Fiumicino;

AZ 2071 Milano Linate-Roma Fiumicino;

AZ 2133 Milano Linate-Roma Fiumicino.

L'Enac ricorda comunque ai viaggiatori che, nonostante lo sciopero, esistono delle fasce orarie protette durante le quali gli spostamenti aerei devono essere garantiti: si tratta di quella compresa tra le 7.00 e le 10.

00 e di quella dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Il consiglio, per evitare equivoci, è sempre quello di informarsi prima di mettersi in viaggio verso l'aeroporto, contattando direttamente la compagnia aerea scelta per volare.