Sciopero dei trasporti, giovedì a rischio: cosa c’è da sapere

Sarà sicuramente una prima parte della giornata difficile per milioni di pendolari da nord a sud dell'Italia: nella giornata di giovedì 11 aprile è stato proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore dalle sigle sindacali Cgil e Uil per i settori privati mentre durerà otto ore quello del settore dell'edilizia. Se non subiranno cambiamenti i trasporti aerei, discorso diverso per i treni e i mezzi pubblici nelle città. Il motivo dell'agitazione riguarda tre punti principali: zero morti sul lavoro, la riforma fiscale e un nuovo modello sociale per fare impresa.

Cosa accade con i treni

Trenitalia fa sapere che dalle ore 9.01 alle ore 13.00 di giovedì 11 aprile 2024 " i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia e Trenitalia Tper ad esclusione del personale della Direzione Regionale Campania" . Tutti i viaggiatori potranno informarsi tramite l'app dedicata ma anche chiamando il numero verde gratuito 800 89 20 21 così come nelle biglietterie e nei punti dedicati all'assistenza clienti.

Durerà fra tre e quattro ore ma nella seconda parte della giornata lo sciopero del personale di SAD e Trentino Trasporti nei seguenti orari: SAD dalle ore 13:00 alle ore 17:00; Trentino Trasporti: dalle ore 13:00 alle ore 16:00. " I treni di SAD delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Merano-Malles, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido possono subire variazioni. I treni di Trentino Trasporti della linea Trento – Bassano del Grappa possono subire variazioni" .

Allo sciopero di domani aderiscono anche Italo e Trenord: il Nuovo Trasporto Viaggiatori ha pubblicato una lista con i treni garantiti mentre Trenord ha emesso un comunicato in cui spiega che lo " Sciopero Nazionale dalle ore 09:01 alle ore 13:00 che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia . Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni" . Qualora fossero cancellati i treni del servizio aeroportuale, saranno operativi bus da " Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1; Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio" .

Lo sciopero dei trasporti nelle città

Giovedì complicato anche per quanto riguarda il trasporto pubblico locale con le città che si regoleranno in maniera indipendente e diversa. A Milano (indicazioni sul sito Atm) il prefetto ha precettato i lavoratori Atm " per motivi di ordine e sicurezza pubblica legati a due eventi che si terranno nella giornata (riunione Ministeriale Trasporti del G7 e l'incontro di calcio Milan-Roma) : per questo motivo tutte le linee metropolitane e di superficie saranno in funzione mentre sulle Linee Net lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio extraurbano e urbano di Monza dalle 20 a mezzanotte così come la funicolare Como-Brunate con conseguenze dalle 19.30 alle 22.30.

Nella città di Torino l'agitazione dei lavoratori si svolgerà con lo sciopero del " servizio urbano-suburbano e metropolitana dalle 18 alle 22; servizio extraurbano, Servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres) dalle 17.30 alle 21.30; centri di servizi al cliente dalle 15 alle 19 .

In Toscana la fascia oraria in cui i lavoratori incroceranno le braccia sarà dalle 18 alle 22 mentre a Roma lo sciopero interesserà il trasporto pubblico nella fascia oraria dalle 20 alle 24. Il Campidoglio fa sapere che " durante l'agitazione, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Non garantito, inoltre, il servizio delle biglietterie Atac; i parcheggi di scambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione .

A Napoli l' php?option=com_content&task=view&id=4263&Itemid=111" data-ga4-click-event-target="external" target="_blank" rel="noopener">Anm (Azienda napoletana per la mobilità) fa sapere che lo stop interesserà tram, bus, filobus dalle 9 alle 13.