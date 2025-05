Cancellazioni e caos scioperi, giornata nera per i treni: ritardi fino a 210 minuti

Ascolta ora 00:00 00:00

Giornata nera per tutti coloro che hanno necessità di spostarsi in treno; è in corso infatti uno sciopero del comparto ferroviario che riguarda varie zone d'Italia, e che sta causando non pochi disagi.

Stando a quanto si apprende, ad aderire alla protesta sono i dipendenti di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, mentre non ci sarebbe la partecipazione del personale di Italo. La mobilitazione, sollevata dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, durerà dalle 9.00 alle 17.00 di oggi, martedì 6 maggio. I lavoratori, sostenuti dalle associazioni sindacali, protestano per ottenere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

Il quadro riportato dalle varie stazioni ferroviarie italiane è abbastanza preoccupante. A Roma Termini è il caos, con ritardi che arrivano anche a 90 minuti. Tanti i treni soppressi, o le tratte slittate. I regionali per Cassino, Minturno, Civitavecchia, Latina, Velletri, Frascati e Nettuno hanno accumulato decine e decine di minuti di ritardo. Si parla addirittura di 210 minuti di attesa per alcuni convogli. Problemi anche per le corse per l'aeroporto di Fiumicino. A Termini diverse persone, esasperate, si sono sedute per terra, in attesa di partire. Tanti i turisti stranieri sconvolti dalla situazione, e molto preoccupati.

Problemi anche a Milano, dove molti dei treni a lunga percorrenza sono stati cancellati. Molti passeggeri sono rimasti a terra e stanno cercando soluzioni alternative per spostarsi. Si cercano i pochi treni regionali ancora disponibili. "Vediamo a fine giornata quale sarà la situazione per tornare a casa ", commentano alcuni ad Ansa, rassegnati. Intanto, per raggiungere l'aeroporto di Malpensa, sono stati messi a disposizione degli autobus sostitutivi con partenza a Cadorna.

Male anche a Bologna, dove sono segnalati disagi a partire dalle 10.30. La situazione è di 8 treni in partenza e 11 cancellati. Al momento si raggiungono ritardi fino a 75 minuti. Disagi anche sul fronte degli arrivi: 9 treni cancellati, e 8 in ritardo. Forti ritardi anche a Napoli, con diverse cencallazioni segnalate alla stazione di Napoli Centrale. Sono stati cancellati i Frecciarossa diretti a Milano, e il Regionale diretto a Caserta. Anche molti altri treni Regionali sono stati soppressi. Come se ciò non bastasse, è ferma anche la linea 2 della Metropolitana.

Altre segnalazioni di disagi arrivano da Foggia, Venezia, Pisa e Trieste. Si ricorda che coloro che intendano rinunciare al viaggio a causa della lunga attesa, possono chiedere il rimborso per quelle tratte incluse nei tempi dello sciopero - dall'ora di inizio della mobilitazione fino alle 24 ore del giorno antecedente la data per quanto riguarda i Regionali.

Un'altra alternativa, invece, può essere quella di riprogrammare gratuitamente il viaggio in base alla disponibilità delle tratte. Pare revocato, invece, loche era stato fissato per venerdì.