Lo sconcerto di Musk e milioni di visualizzazioni: il capodanno di Milano fa il giro del mondo

Il capodanno di Milano fa il giro del mondo e non per il motivo giusto. L'affollamento di immigrati di prima e seconda generazione nella piazza più famosa della città, che è una delle più note d'Italia e, di conseguenza, del mondo, è stato visto centinaia di milioni di volte. Ha rimbalzato ovunque sui social, con commenti di sdegno vari per come l'Italia, e i suoi servitori, vengono insultati. Il video è arrivato fino a Elon Musk, che l'ha a sua volta condiviso mostrando tutto il suo sdegno. La domanda che la maggior parte degli utenti di tutto il pianeta si fanno nel vedere quelle immagini, una piazza simbolo della cristianità in cui non ci sono donne e non ci sono italiani, ma solo stranieri è una: come è potuto succedere?

Una domanda che resta sospesa davanti a quella piazza che ha assunto carattere mondiale. " Tolleranza zero verso questi odiatori dei nostri valori ", ha dichiarato Matteo Salvini condividendo a sua volta le immagini per poi aggiungere: " Se questa è integrazione... ". Quel che ha colpito maggiormente, al di là del colpo d'occhio di piazza del Duomo, con l'imponente facciata gotica sotto la quale sono stati recitati versetti del Corano e intonati canti arabi, sono le parole d'odio contro il nostro il nostro Paese e contro chi lo tutela, come le forze dell'ordine. Quel "Fanculo Italia", con tanto di dito medio alzato da un soggetto nascosto dietro un passamontagna nero a indignare. " Gli italiani erano soliti riunirsi sotto la Cattedrale per la mezzanotte di capodanno ma, per qualche motivo, non ci vanno più ", scrive uno dei profili più seguiti di cronaca dal mondo che ha ripreso le immagini, racimolando da solo 10 milioni di visualizzazioni.

Dall'America un utente commenta: " Per secoli questa cattedrale è stata il simbolo dell'orgoglio e dell'unità italiana. Ora i suoi passi risuonano di disprezzo, non di celebrazione. Quando una nazione dimentica di difendere il suo cuore, gli stranieri se ne approprieranno. Quanto tempo ci vorrà prima che l'Italia ricordi chi è veramente? ". E così via, tra commenti increduli davanti a quelle immagini.

Non era prevedibile che i video di Milano assumessero portata internazionale. Da anni il sindaco di Milano non organizza celebrazioni pubbliche per il capodanno, è l'unica grande città italiana priva di eventi aperti alla fruizione popolare per il 31 dicembre ma fa comunque parlare di sé.