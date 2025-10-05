Scontri pro Pal, ora il Pd si indigna per i controlli. I poliziotti replicano: "Spranghe per i trattati di pace?"

Da mercoledì a domenica l'Italia è stata attraversata da manifestazioni per la Palestina che, ogni giorno, sono sfociate nella violenza. Anche l'ultima di Roma non ha fatto eccezione: al termine del corteo autorizzato, che si è svolto senza incidenti nonostante gli slogan e le bandiere per i terroristi, si è scatena la guerriglia in città. Gruppi di incappucciati, black block e collettivi con il volto coperto dalle kefieh hanno iniziato a marciare verso il centro di Roma, con l'obiettivo di puntare obiettivi sensibili come ministeri e la Stazione Termini. Lo spezzone sociale del corteo, che poi è stato fermato, ha espressamente dichiarato che avrebbe voluto raggiungere le " sedi dei ministeri per chiedere conto della complicità del governo con il genocidio ". L'ennesimo pretesto per creare disordini e mettere a ferro a fuoco la città.

E nonostante questo, il Partito democratico nel pomeriggio ha avuto l'ardire di lamentarsi dei controlli che sono stati effettuati dalle forze dell'ordine. " Le persone a bordo sono state fatte scendere dai pullman e identificate. Altre segnalazioni arrivano anche dalla zona sud di Roma e dalle stazioni ferroviarie da dove giungono testimonianze di perquisizioni a tappeto e capillari ", si legge nella nota del Pd. " Ci auguriamo che i controlli avvengano nel modo più corretto e rapido e che non si trasformino nella limitazione del diritto di queste persone a partecipare a una manifestazione regolare e autorizzata ", hanno concluso. La replica non è tardata ad arrivare da parte del sindacato di polizia Coisp, che ha sottolineato in una nota diretta al Partito democratico che " dopo i 55 poliziotti feriti nel corso dei cortei e delle manifestazioni delle ultime 24 ore, oggi dobbiamo pure assistere all’incredibile presa di posizione di alcuni parlamentari del Pd che si indignano perché la Questura di Roma ha disposto controlli preventivi sui pullman e sui veicoli diretti al corteo della Capitale ". Nota a margine: gli agenti feriti a Roma sono 41 nella giornata di ieri, che portano il computo totale, anche se provvisorio, a 96: troppi per "manifestazioni pacifiche".